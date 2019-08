Landtagspräsidentin ruft zu Beteiligung an Landtagswahl auf

Potsdam. Brandenburgs Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) hat die Brandenburger zur Beteiligung an der Landtagswahl am Sonntag aufgerufen. "Gehen Sie zur Wahl!", appellierte sie in einem Aufruf am Samstag in Potsdam. Sie erinnerte daran, dass die Menschen während der Friedlichen Revolution vor 30 Jahren in der DDR demokratische Grundrechte wie Freiheit und Gleichheit sowie allgemeine, freie und geheime Wahlen erkämpft hätten. Zudem habe vor 100 Jahren die erste Wahl zur Deutschen Nationalversammlung stattgefunden. Die Zukunft liege in den Händen aller Menschen, die Demokratie mitgestalten, hieß es. Der Aufruf wurde unter anderem im Internet und in Tageszeitungen veröffentlicht.

( dpa )