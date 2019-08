"Fuckparade" in Berlin: Demonstration zieht durch Neukölln, Kreuzberg und Friedrichshain

Berlin. Die "Fuckparade" zieht am Sonnabend unter dem Motto "Nazifrei und Krach dabei" durch Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain und Lichtenberg. Die Veranstalter haben bei der Berliner Polizei 5000 Teilnehmer angemeldet.

Die als Gegenbewegung zur Loveparade entstandene Techno-Parade und Demonstration richtet sich laut Veranstalterangaben gegen die Berliner Stadtpolitik und die Verdrängung von Subkulturen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rechnet entlang der Route mit erheblichen Verkehrsbeschränkungen, auch im öffentlichen Nahverkehr.

In der Zeit von 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr findet die „23. #Fuckparade" statt. Die rund 5.000 angemeldeten Teilnehmenden ziehen von der Werbellinstraße über #Neukölln, #Kreuzberg, #Friedrichshain und #Lichtenberg zur Kynaststraße. Weitere Infos: https://t.co/1ns2AeDH2L — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 31, 2019

Fuckparade in Berlin: Das ist die Route

Die Veranstaltung startet um 12 Uhr an der Werbellinstraße in Neukölln und zieht entlang folgender Straßen über Kreuzberg und Friedrichshain nach Lichtenberg, wo die Parade gegen 22 Uhr ankommen soll:

Werbellinstraße - Hermannstraße - Hermannplatz - Weserstraße - Friedelstraße - Hobrechtbrücke - Ohlauer Straße - Reichenberger Straße - Lausitzer Straße - Skalitzer Straße - Schlesisches Tor -Oberbaumstraße - Oberbaumbrücke - Am Oberbaum - Warschauer Straße - Petersburger Straße - Bersarinplatz - Rigaer Straße - Proskauer Straße - Frankfurter Allee - Mainzer Straße - Scharnweberstraße - Weichselstraße - Holteistraße - Boxhagener Straße - Marktstraße - Karlshorster Straße - Hauptstraße - Kynaststraße

Die "Fuckparade" passiert auf ihrer Route Orte, die laut Veranstalterangaben für die Verdrängung innerstädtischer Kulturaktivitäten stehen. Dazu zählen die Kiezkneipe "Syndikat" an der Weisestraße im Neuköllner Schillerkiez, der geräumte Laden "Friedel 54" an der Friedelstraße in Neukölln, das Kneipenkollektiv "Meuterei", das RAW-Gelände in Friedrichshain, die "Liebig34", die Mainzer Straße und die Rummelburger Bucht.

