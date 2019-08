Wetter in Berlin: Wetterdienst mit amtlicher Warnung vor Hitze - Hohe Ozonwerte

24. August: Sommerwetter in Berlin. Trisha und Nella genießen die Sonne am Lustgarten. Am Sonnabend und Sonntag werden nochmal hochsommerliche Temperaturen erwartet, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ab Montag wird es dann deutlich kühler.

Am Wochenende werden in Berlin und Brandenburg noch einmal Temperaturen bis 33 Grad erwartet. Danach wird es deutlich kühler.

Berliner und Brandenburger erwartet noch einmal ein heißes Sommerwochenende mit viel Sonnenschein. Am Sonnabend können bis zu 33 Grad in Berlin und Brandenburg erreicht werden. Regen wird nicht erwartet, stattdessen viel Sonnenschein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Hitzewarnung heraus. Vor allem zwischen 11 und 19 Uhr kommt es zu einer starken Wärmmbelastung.

Vor allem für alte und pflegebedürftige Menschen sei die Hitze extrem belastend, warnt der DWD und empfiehlt:

Gehen Sie nicht in die direkte Sonne

Gehen Sie nicht in der heißesten Zeit (nachmittags) nach draußen

Verschieben Sie körperliche Aktivitäten im Freuen auf die frühen Morgenstunden

Hitzewarnungen werden laut DWD ausgegeben, wenn eine starke Wärmebelastung für mindestens zwei Tage in Folge vorhergesagt wird. Eine ausreichende nächtliche Kühlung der Wohnräume ist nicht mehr gewährleistet. Laut Warnkarte ist Sonnabend bereits der sechste Tag der Warnsituation in Folge.

Hier kommen Sie zur aktuellen Warnkarte des Deutschen Wetterdiensts

Wetter in Berlin: : Hohe Ozonwerte erwartet

In Berlin werden am Sonnabend hohe Ozonkonzentrationen in der Luft erwartet. „Vorsorglich sollen Menschen, die erfahrungsgemäß auf Ozon empfindlich reagieren, ungewohnte und starke körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden“, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mit. Im Stadtgebiet würden Konzentrationen von mehr als 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter erwartet. Auch für Brandenburg sind hohe Werte vorhergesagt.

Die Menschen in Berlin wurden gebeten, möglichst auf die Nutzung von Kraftfahrzeugen zu verzichten. Wegen zu erwartender Wetteränderungen mit kühleren Temperaturen werde am Sonntag nicht mehr mit hohen Werten gerechnet.

Ein Risiko für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung wird ab einem Ein-Stunden-Mittelwert von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter gesehen. Laut Umweltbundesamt (UBA) hat die Zahl der Tage mit Werten über 180 oder 240 seit 1990 deutlich abgenommen. Es gibt aber Schwankungen je nach Witterung. Erhöhte Ozonwerte können zum Beispiel mit Warnungen vor Sport im Freien einhergehen, da häufiges und tiefes Einatmen nach UBA-Angaben zu Schädigungen des Lungengewebes und entzündlichen Prozessen führen können.

Ozon wird nicht direkt freigesetzt. Das giftige Gas bildet sich durch chemische Reaktionen bei Sonneneinstrahlung und höheren Temperaturen aus Schadstoffen - überwiegend aus Stickoxiden, die etwa aus dem Straßenverkehr stammen, und aus flüchtigen organischen Verbindungen.

Interaktiv: Ihr schnellster Weg zum Badesee

Wetter in Berlin: Auch der Sonntag wird heiß

Hochsommermliche Temperaturen stehen der Region auch am Sonntag bevor. Vormittags ist es laut DWD heiter und trocken, nachmittags nehmen die Wolken zu. Dann sind auch einzelne Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht zu Montag kann es ebenfalls gebietsweise Schauer und stärkeren Regen geben. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 17 Grad.

Der Start in die neue Woche wird dann deutlich kühler: Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 20 Grad - was für die Jahreszeit allerdings normal sei, heißt es vom DWD. Am Vormittag ist es zudem stark bewölkt, Regen ist erneut möglich. Der soll aber am Nachmittag abnehmen. Auch die Nächte werden in der kommenden Woche kühler. Erwartet werden in der Nacht zu Dienstag Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad.

Die weitere Vorschau verspricht auch für den Rest der kommenden Woche ähnliche Temperaturen wie am Montag, mit Werten zwischen 17 und 23 Grad. Der Hochsommer in Berlin und Brandenburg scheint - zumindest fürs Erste - vorbei zu sein.

Wetter in Berlin - die Vorhersage des DWD im Detail:

Sonnabend: sonnig, nachmittags bei wenigen Quellwolken weiterhin viel Sonnenschein. Höchstwerte 32 bis 34 Grad. Schwacher, am Mittag und am Nachmittag mitunter mäßiger Südostwind. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 21 bis 18 Grad.

sonnig, nachmittags bei wenigen Quellwolken weiterhin viel Sonnenschein. Höchstwerte 32 bis 34 Grad. Schwacher, am Mittag und am Nachmittag mitunter mäßiger Südostwind. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 21 bis 18 Grad. Sonntag: Am Sonntagmorgen anfangs noch heiter und trocken, nur in der Prignitz mit geringer Wahrscheinlichkeit schon mehr Wolken und erste einzelne Schauer oder Gewitter. Am Vormittag Bewölkungszunahme, aber kaum Schauer und Gewitter. Am Nachmittag wolkig und weiterhin vereinzelte Schauer und starke Gewitter entlang von Oder und Neiße, sonst trocken. Beim Auftreten von Gewittern möglicherweise Starkregen mit 20 l/qm und Sturmböen um 70 km/h. Höchsttemperatur zwischen 25 Grad in der Prignitz und 32 Grad in der Niederlausitz. In der Nacht zum Montag auflockernde Bewölkung, meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 16 Grad im Südosten und 11 Grad im Nordwesten Brandenburgs.

Am Sonntagmorgen anfangs noch heiter und trocken, nur in der Prignitz mit geringer Wahrscheinlichkeit schon mehr Wolken und erste einzelne Schauer oder Gewitter. Am Vormittag Bewölkungszunahme, aber kaum Schauer und Gewitter. Am Nachmittag wolkig und weiterhin vereinzelte Schauer und starke Gewitter entlang von Oder und Neiße, sonst trocken. Beim Auftreten von Gewittern möglicherweise Starkregen mit 20 l/qm und Sturmböen um 70 km/h. Höchsttemperatur zwischen 25 Grad in der Prignitz und 32 Grad in der Niederlausitz. In der Nacht zum Montag auflockernde Bewölkung, meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 16 Grad im Südosten und 11 Grad im Nordwesten Brandenburgs. Montag: wolkig, fast niederschlagsfrei. Deutlich kühler, wenngleich für die Jahreszeit normale Höchstwerte um 21 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Dienstag klar oder nur gering bewölkt, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 11 bis 7 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

wolkig, fast niederschlagsfrei. Deutlich kühler, wenngleich für die Jahreszeit normale Höchstwerte um 21 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Dienstag klar oder nur gering bewölkt, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 11 bis 7 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Dienstag: neben Wolken auch Sonne, niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 14 und 8 Grad.