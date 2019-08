Wetter in Berlin: Nach dem Sommerwochenende kommt der Temperatursturz

Am Wochenende werden in Berlin und Brandenburg noch einmal Temperaturen bis 33 Grad erwartet. Danach wird es deutlich kühler.

Berlin.. Berliner und Brandenburger erwartet noch einmal ein heißes Sommerwochenende mit viel Sonnenschein. Nur vereinzelt sind Schauer möglich. Schon an diesem Freitag steigen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf 27 bis 30 Grad. Am Nachmittag sollen dabei mehr Wolken aufziehen, im südlichen Brandenburg gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit für starke Gewitter - Sturmböen, Hagel und Starkregen sind möglich.

In der Nacht zu Sonnabend sinken die Temperaturen auf 15 bis 19 Grad, bevor sie tagsüber auf über 30 Grad klettern sollen. Bis zu 33 Grad können in Berlin und Brandenburg erreicht werden. Regen wird nicht erwartet, stattdessen viel Sonnenschein.

Auch der Sonntag wird in Berlin und Brandenburg heiß

Ähnliche Temperaturen stehen der Region auch am Sonntag bevor. Vormittags ist es laut DWD heiter und trocken, nachmittags nehmen die Wolken zu. Dann sind auch einzelne Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht zu Montag kann es ebenfalls gebietsweise Schauer und stärkeren Regen geben. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 17 Grad.

Der Start in die neue Woche wird dann deutlich kühler: Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 20 Grad - was für die Jahreszeit allerdings normal sei, heißt es vom DWD. Am Vormittag ist es zudem stark bewölkt, Regen ist erneut möglich. Der soll aber am Nachmittag abnehmen. Auch die Nächte werden in der kommenden Woche kühler. Erwartet werden in der Nacht zu Dienstag Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad.

Die weitere Vorschau verspricht auch für den Rest der kommenden Woche ähnliche Temperaturen wie am Montag, mit Werten zwischen 17 und 23 Grad. Der Hochsommer in Berlin und Brandenburg scheint - zumindest fürs Erste - vorbei zu sein.