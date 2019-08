Streit um Musik eskaliert: Fahrgast mit Schlagstock verletzt

Berlin. Weil er seine Musik leiser machen sollte, hat ein 30-Jähriger in einem Regionalzug in Berlin einen Fahrgast mit einem Schlagstock attackiert. Der 28 Jahre alte Fahrgast, der um Ruhe gebeten hatte, wurde bei der Attacke am Mittwochabend zwischen den Bahnhöfen Potsdamer Platz und Südkreuz leicht am Hals verletzt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Demnach kam es zunächst zum Streit. Schließlich zückte der 30-Jährige den Teleskopschlagstock und schlug seinem Gegenüber gegen den Hals.

( dpa )