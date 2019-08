Eisbären: "Wollen als Team weiter zusammenwachsen"

Berlin. Die Eisbären Berlin stehen vor ihrem einzigen Heimtest in Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Im Sportforum Höhenschönhausen möchte Cheftrainer Serge Aubin am Freitagabend ab 19.30 Uhr gegen den tschechischen Vertreter HC Dynamo Pardubice auf die Leistung beim 2:1-Sieg gegen den HC Hradec Králové aufbauen. "Da war ich sehr zufrieden mit der Teamarbeit", sagte Aubin vor der Partie, "gerade nach dem Spiel am letzten Freitagabend, in dem wir gar nicht gut gespielt haben."

Dort mussten sich die Berliner gegen Wien deutlich mit 3:8 geschlagen geben und kassierten im vierten Spiel die vierte Niederlage. "Das war so ein Spiel, das man gar nicht analysieren muss", so Aubin, "da hat das ganze Team nicht funktioniert, aber solche Spiele gibt es auch mal."

Der neue Trainer hat aber gerade im Trainingslager in Berchtesgaden und in den Testspielen gemerkt, wie die Spieler das neue System langsam verinnerlichen. Dieser Prozess soll nach dem ersten Testspielsieg am vergangenen Sonntag nun im einzigen Spiel vor heimischem Publikum weiter vorangetrieben werden. "Wir möchten auch diesmal besser sein, auch wenn es ein harter Test vor unseren Fans wird. Aber wir möchten als Team weiter wachsen", sagt der Cheftrainer. Personell kann er am Freitagabend voraussichtlich auf das komplette Team zurückgreifen können.