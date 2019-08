Opposition im Abgeordnetenhaus kritisiert Mietendeckel

Berlin. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus hat die Pläne des Senats für einen Mietendeckel heftig kritisiert. Vertreter von CDU, FDP und AfD geißelten das Vorhaben am Donnerstag in einer Parlamentsdebatte als verfassungswidrig und warnten davor, dringend nötige Investitionen in Wohnungsneubau und -modernisierung abzuwürgen. Die rot-rot-grüne Koalition machte hingegen deutlich, dass sie es für dringend nötig hält, den Anstieg der Mieten sowie Spekulationen auf Kosten der Mieter durch einen staatlichen Eingriff zu stoppen. "Mietenwahnsinn können und werden wir nicht länger dulden", sagte die SPD-Mietenexpertin Iris Spranger.

Der Berliner Senat will die Mieten für fünf Jahre einfrieren und möglicherweise auch teilweise senken. Am vergangenen Sonntag waren Ideen aus dem Ressort von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) bekanntgeworden, wonach Wohnungen je nach Alter und Ausstattung künftig nicht mehr als 3,42 bis 7,97 Euro Kaltmiete je Quadratmeter kosten dürfen. Ihre Lage soll dabei keine Rolle spielen. Liegen Mieten über der Obergrenze, sollen Bewohner sie dem Vorschlag zufolge senken können. Ob das alles tatsächlich so kommt, ist offen. Mit SPD und Grünen waren die Ideen nicht abgestimmt. Lompscher will einen ersten Gesetzentwurf in Kürze vorlegen.

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja machte im Parlament deutlich, dass er einen Mietendeckel für einen Irrweg hält. Rot-Rot-Grün spiele "mit Nöten und Ängsten der Mieterinnen und Mieter" und mit der "Zukunft unserer Stadt". Um den Mietenanstieg zu bremsen, sei mehr Neubau nötig. Mieter könnten etwa mit einer Halbierung der Grundsteuer entlastet werden, schlug Czaja vor.

Der CDU-Politiker Christian Gräff bezeichnete den Mietendeckel als "Linkspopulismus". Das Vorhaben verstoße gegen das Grundgesetz und werde spätestens vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern. Der AfD-Politiker Harald Laatsch warf Rot-Rot-Grün Panikmache vor und verwies darauf, dass der durchschnittliche Mietpreis im Bestand laut Mietenspiegel 6,79 Euro je Quadratmeter beträgt. Folge der Debatte um den Mietenspiegel sei, dass Wohnungsunternehmen schon jetzt Investitionen stoppten.

Die Linke-Abgeordnete Gabriele Gottwald hielt dem entgegen, dass die Angebotsmieten seit 2011 um 60 Prozent gestiegen seien. "Dieser Prozess führt zu Verdrängung und wird die Stadt zerreißen." Die Politik sei aufgefordert, dagegen etwas zu tun: Der Eingriff in dem Markt sei "möglich und absolut unerlässlich".

Die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger wies ebenfalls auf extreme Anstiege bei den Angebotsmieten in manchen Stadtteilen hin. "Das ist kein gesunder Wohnungsmarkt, das kann keine gute und gesunde Entwicklung für unsere Stadt sein." Die Interessen von Mietern und Vermietern müssten wieder in Balance gebracht werden. "Uns kommt es darauf an, einen Mietendeckel zu gestalten, der sozial, der fair, der rechtssicher und der auch umsetzbar ist", unterstrich Schmidberger. Ihr schwebt ein "atmender Deckel" vor, der begründete, moderate Mietsteigerungen von ein oder zwei Prozent im Jahr zulasse.

"Wenn wir hier im Parlament ein Gesetz verabschieden, dann muss das rechtssicher sein", betonte auch die SPD-Politikerin Spranger. Die Opposition mache sich zum "Handlanger" von Konzernen wie die Deutsche Wohnen, die gerade wieder Mieten auf breiter Front erhöht habe.

Dringlichkeitsanträge aller drei Oppositionsfraktionen mit dem Ziel, die Pläne für den Mietendeckel zu stoppen, wurden im Plenum abgelehnt.