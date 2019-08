Schulbus fährt auf Auto: 30 Verletzte

Brandenburg/Havel. Ein voll besetzter Schulbus hat in Brandenburg an der Havel ein Auto erfasst - 30 Menschen wurden verletzt, darunter viele Kinder. "80 Prozent der Verletzten sind Kinder", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochabend. Zum Alter konnte er zunächst keine Angaben machen. Lebensgefährlich verletzt worden sei niemand. Die Verletzungen seien "leicht- bis mittelschwer". Auch eine Frau, die in dem erfassten Auto saß, wurde verletzt. Wie genau es zu dem Unfall am Nachmittag kam, war am Abend noch unklar. Zunächst hatte der rbb berichtet.

Der Bus sei in einem Kreuzungsbereich in der Stadt auf das Auto aufgefahren. Der Unfallort war auch am Abend noch gesperrt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. 14 Verletzte kamen in Brandenburg/Havel ins Krankenhaus, 16 Menschen kamen nach Potsdam, erklärte der Feuerwehrsprecher weiter. Wie viele Menschen in dem Bus und dem Auto waren, blieb vorerst unklar. Auch zur Identität der Opfer gab es noch keine Angaben.