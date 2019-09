Humboldt Forum: geplante Eröffnung abgesagt - Berliner fühlen sich an BER erinnert

Das Entsetzen war groß, als im Juni dieses Jahres die für den Herbst geplante Eröffnung des Humboldt Forums abgesagt wurde. Das bereits in den wesentlichen Punkten veröffentlichte „Eröffnungsszenario“ war mit einem Schlag hinfällig. Probleme mit der Klimatechnik und dem Brandschutz hatten den radikalen Schritt verursacht, da fühlten sich viele Berliner an den Pannenflughafen BER erinnert.

Was wird im rekonstruierten Schloss zu sehen sein?

Das Humboldt Forum im rekonstruierten Berliner Schloss soll nun im September 2020 seine Pforten öffnen, ein Jahr später als ursprünglich vorgesehen. Allerdings auch nicht komplett. Bei der „Eröffnungschoreographie“ in drei Etappen soll es bleiben. Demnach wird das Gebäude auf dem Schlossplatz in Mitte erst um die Jahresmitte 2021 vollständig zugänglich sein – wenn alles gut geht.

Doch was wird eigentlich zu sehen sein im Humboldt Forum? Welche Angebote erwarten die Besucher, wo ist der berühmte rote Faden? Müssen sie Eintrittsgeld bezahlen oder sind alle Ausstellungen kostenlos? Und welchen Einfluss wird diese neue Berliner Hauptattraktion auf die anderen Berliner Museen und ihre Besucherzahlen haben? Diese und viele weitere Fragen sollen am 9. September beantwortet werden – beim großen Morgenpost-Leserforum zur Kultur und Kulturpolitik in Berlin.

Das Podium ist hochkarätig besetzt. Es diskutieren: Kultursenator Klaus Lederer (Linke); Hartmut Dorgerloh, Generalintendant des Humboldt Forums; Christoph Stölzl, Präsident der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und Vertrauensperson für den Stiftungsrat des Jüdischen Museums; Claudia Wiedemer, freie Schauspielerin, Musikerin und Performerin sowie Felix Müller, Leiter des Kulturressorts der Berliner Morgenpost. Hajo Schumacher, Kolumnist der Berliner Morgenpost, moderiert das Leserforum.

Einzigartiges Kulturangebot in Berlin

Wer vom kulturellen Angebot der Hauptstadt spricht, muss aufpassen, dass er sich nicht verirrt. Da ist Berlins immer noch pulsierende Clubszene mit internationalem Magnetismus, da sind mehr als 175 Museen, da ist eine einzigartige Theaterlandschaft. Die bildende Kunst und auch die Literatur mit den vielen Bibliotheken sind überall in der Stadt präsent.

Das Universum des Tanzes reicht vom Staatsballett bis zu Happenings und experimentellen Performances. Die drei großen Opernhäuser, die Philharmonie und das Konzerthaus ragen heraus, dürfen aber nicht den Blick verstellen auf die vielen anderen Musikangebote, die sich über alle Bezirke verteilen. Aber wie geht es der Kulturszene? Was ist gesichert, was bedroht? Auch darüber möchten wir mit unseren Lesern und Protagonisten des Kulturbetriebs ins Gespräch kommen.

Kulturetat wächst im Jahr 2021 auf 606 Millionen Euro

Was die Fördermöglichkeiten der Kultur durch das Land angeht, scheint Optimismus angebracht: Von 538 Millionen Euro in diesem Jahr wird der Etat der Senatskulturverwaltung bis auf luxuriöse 606 Millionen Euro im Jahr 2021 steigen.

Doch wofür wird das Geld ausgegeben, welche Akzente werden gesetzt? Gerade die freie Szene, das kulturelle Labor Berlins, sieht sich angesichts steigender Mieten einem wachsenden Verdrängungsdruck ausgesetzt.

Museen sollen für breitere Schichten attraktiv werden

Zu fragen ist auch nach den zentralen Versprechen der Landesregierung: Was wird getan, um Künstlern angemessene Honorare für ihre Arbeit zu sichern? Wie steht es um die Bemühungen, die Berliner Museen auch für die Teile der Stadtgesellschaft attraktiv zu machen, auf die man dort allzu selten trifft?

Wie funktioniert das Zusammenspiel mit dem Bund und wie wird er für die Hauptstadtkultur in die Pflicht genommen? Wie steht es um die Digitalisierung kultureller Einrichtungen?

Wie sieht die Berliner Museumslandschaft in Zukunft aus?

Wir möchten ein Fazit ziehen, wie sich der Museumsstandort Berlin in den vergangenen Jahren entwickelt hat und einen Ausblick auf die kommenden Jahre werfen. Zum Beispiel entsteht am Kulturforum in Tiergarten das Museum des 20. Jahrhunderts. Es soll Mitte der 2020er-Jahre fertiggestellt werden und moderne Werke aus dem Sammlungsbestand der Nationalgalerie, der Sammlung Marx und der Sammlung Ulla und Heiner Pietzsch präsentieren.

Ähnlich wie beim Humboldt-Forum ist auch hier offen, welche Folgen das für die Berliner Museumslandschaft haben könnte. Zudem soll das Jüdische Museum neu ausgerichtet werden und es gibt Pläne für ein Exil-Museum. Christoph Stölzl, seit einigen Wochen Vertrauensperson für den Stiftungsrat des Jüdischen Museums, kann darüber berichten und dazu befragt werden.

Viel Stoff also für einen spannenden Abend. Kommen Sie zu unserem Leserforum in den Zoo Palast und sprechen Sie mit unseren Experten.

