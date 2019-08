Klage gegen Wahlverfahren für neue SPD-Spitze

Wilhelmshaven/Berlin. Mit einer Klage will der Wilhelmshavener Sozialdemokrat Stephan Frey das Wahlverfahren für den künftigen SPD-Bundesvorsitz stoppen. Der 50-Jährige hat nach eigenen Angaben eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Berlin beantragt und zugleich seine eigene Kandidatur angemeldet. Er halte das Verfahren zur Aufstellung einer Doppelspitze für satzungswidrig, sagte Frey am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Bundesvorstand habe die bisher geltende Hürde zur Aufstellung von Kandidaten erhöht, ohne dies zuvor in der Satzung geändert zu haben. Das Landgericht konnte den Eingang der Klage bisher nicht bestätigen.

Mit ernsthaften Chancen bei seiner Kandidatur rechne er zwar nicht, sagte Frey weiter. Er wolle jedoch auf die Fehler des Verfahrens aufmerksam machen und ein politisches Gegengewicht aufstellen. Frey ist nach eigenen Angaben freiberuflicher Publizist und Journalist und Mitglied des Wilhelmshavener SPD-Ortsvereins Heppens. In den neunziger Jahren sei er bei den Grünen in Nordrhein-Westfalen und später in der SPD aktiv gewesen. Nach einer längeren politischen Pause und seinem Austritt sei er 2017 wieder SPD-Mitglied geworden, "weil es der SPD so schlecht geht".