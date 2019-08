Briesen. Durch einen brennenden Eimer ist in Wilmersdorf (Oder-Spree) ein Mann schwer verletzt worden. Der 36-Jährige hatte am Dienstag in einer Werkstatt Schweißarbeiten ausgeführt. Durch Funkenflug fingen umstehende Gegenstände und ein mit brennbarer Flüssigkeit gefüllter Eimer Feuer. Bei dem Versuch, den Eimer aus der Werkstatt zu bringen, verletzte sich der Mann schwer. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )