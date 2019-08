Linke-Plan für Abbau von Parkplätzen stößt auf Widerstand

Parkende Autos auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte.

Berlin. Die Forderung der Linksfraktion nach einer jährlichen Quote zur Reduzierung von Parkplätzen in Berlin stößt bei anderen Parteien auf teils schroffe Ablehnung - auch innerhalb der rot-rot-grünen Koalition. Der CDU-Politiker Oliver Friederici sprach am Mittwoch von einer "sozialistischen Amokfahrt", sein AfD-Kollege Frank Scholtysek von "politisch verfügtem Autohass". Der FDP-Verkehrspolitiker Henner Schmidt sagte, statt Verboten seien attraktive Alternativen zum Auto im ÖPNV nötig.

SPD-Klimaexperte Daniel Buchholz sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir brauchen keine neuen Quoten, sondern eine rasche Umsetzung des Mobilitätsgesetzes." In dem von Rot-Rot-Grün beschlossenen Gesetz finden sich zahlreiche Regelungen zum Ausbau von Bus und Bahn, Rad- und Fußverkehr.

In einem Beschluss der Linksfraktion für mehr Klimaschutz, der der dpa vorliegt, heißt es: "Mit einer festen Parkplatzreduktionsquote wollen wir jedes Jahr neue Freiflächen schaffen, die in enger Beteiligung der Bevölkerung für breitere Gehwege, neues Grün in der Stadt, Abstellzonen für Leihräder und Scooter, sichere Radabstellanlagen oder Ladezonen genutzt werden können."