Mietendeckel in Berlin: Pläne abgeschwächt - Mieten-Höchstgrenze bei 9,80 Euro

Berlin. Der geplante Mietendeckel in Berlin wird voraussichtlich weniger Mietsenkungen bringen als zuletzt zu erwarten war. Die rot-rot-grüne Koalition hat sich auf Änderungen am bisherigen Vorschlag verständigt, wie Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Freitag auf einer Pressekonferenz sagte.

Die wichtigsten Punkte des Referentenentwurfs

Die Mieten werden auf dem Stand vom 18.6.2019 eingefroren.

eingefroren. Die Mietobergrenze liegt je nach Ausstattung und Alter der Wohnung zwischen 5,95 Euro und 9,80 Euro . Zuschläge sind unter Umständen möglich, etwa wenn es vor kurzem Modernisierungen gab.

. Zuschläge sind unter Umständen möglich, etwa wenn es vor kurzem gab. Die zulässigen Miethöhen gelten für Wiedervermietung und auch Absenkungsanträge .

und auch . Solche Absenkungen sind möglich, wenn die Nettokaltmiete 30 Prozent des Netto-Haushaltseinkommens überschreitet.

überschreitet. Moderate Mieterhöhungen bis zur Obergrenze, die sich an der Inflationsrate orientieren, sind ebenfalls möglich.

orientieren, sind ebenfalls möglich. Modernisierungen müssen beim Bezirksamt angezeigt oder ab 1 Euro pro Quadratmeter dort auch genehmigt werden.

angezeigt oder ab 1 Euro pro Quadratmeter dort auch genehmigt werden. Wirtschaftliche Härtefallregelungen sind für Vermieter möglich.

sind für Vermieter möglich. In sozialen Härtefällen können beispielsweise Menschen mit Wohnberechtigungsschein Mietzuschüsse beantragen.

Mietzuschüsse beantragen. Zuständig für die Durchführung des Gesetzes sind die Bezirksämter.

Die Mietobergrenzen liegen in den nächsten fünf Jahren je nach Baualter zwischen 5,95 Euro und 9,80 Euro. Bis zu diesen Grenzen dürfen Vermieter die Nettokaltmieten gemäß der jährlichen Teuerungsrate erhöhen. Mieter können Senkungen beantragen, wenn sie mehr als 30 Prozent ihres Netto-Haushaltseinkommens dafür aufwenden müssen.

Das Netto-Haushaltseinkommen ergibt sich aus den Einkünfte aller Mitglieder eines Haushalts abzüglich der zu zahlenden Steuern, Sozialabgaben und Krankenkassenbeiträge. Zu den Einkünften werden neben den Löhnen und Gehältern auch staatliche Transferzahlungen wie Wohngeld oder Kindergeld, Sozialleistungen, aber auch Mietersparnisse durch selbst genutztes Wohneigentum gezählt.

Ähnliche Regelungen gibt es bei den städtischen Wohnungsunternehmen. Die Mieten in der Stadt seien in den vergangenen Jahren davongaloppiert, sagte Lompscher. Ziel sei, dass die Menschen keine Angst haben müssen, ihr Dach über den Kopf zu verlieren. „Im Ergebnis haben wir ein sehr guten, tragfähigen und rechtssicheren Kompromiss gefunden.“

Mietspiegel von 2013 ist Grundlage für die Mietobergrenzen

Der Referentenentwurf soll am Montag veröffentlicht werden, kündigte Lompscher an. Grundlage für die Mietobergrenzen soll der Mietspiegel von 2013 sein, nicht wie zuletzt geplant der für 2011. Der aktuell geltende Mietspiegel gilt dann nicht mehr. Zuletzt hatte Lompscher mit einer Höchstmiete von knapp acht Euro geplant - dagegen waren Immobilienverbände Sturm gelaufen.

Der neue Entwurf erlaube Vermietern Zuschläge auf die Höchstmiete, wenn die Wohnung in einem Ein- oder Zweifamilienhaus liegt oder wenn in den letzten 15 Jahren modernisiert wurde, erklärte die Senatorin. Soll mehr als ein Euro je Quadratmeter hinzukommen, braucht der Vermieter eine Genehmigung. Zuständig sind die zwölf Berliner Bezirksämter. Geplant ist auch eine Härtefallregelung für Vermieter, die dauerhafte Verluste oder eine Substanzgefährdung ihrer Häuser nachweisen können.

In den vergangenen Tagen hatten Eckpunkte für den Mietendeckel Kritik hervorgerufen, zum Teil auch innerhalb der Berliner Landeskoalition. Die Partner SPD und Grüne mahnten eine rechtssichere Lösung an. Auf den nun fertigen Referentenentwurf hatte sich die Koalition am Donnerstagabend verständigt, wie Lompscher sagte.

Ursprünglich sah der Entwurf aus dem Hause Lompscher vor, zahlreiche Mieten in Berlin abzusenken. Maximal knapp acht Euro sollten Mieter pro Monat und Quadratmeter in Berlin zahlen dürfen. Altbauten solletn sogar für maximal 6,03 Euro vermietet werden. Die Gebäude sollten nur noch nach ihrem Alter differenziert werden, nicht mehr nach ihrer Lage.

Mieterverein sieht gutes Instrument gegen Mietenexzesse

Der Berliner Mieterverein ist auch mit dem abgeschwächten Plan für einen Mietendeckel in der Hauptstadt weitgehend zufrieden. „Wir sind optimistisch, dass den Mietern Berlins alsbald ein gutes Instrument gegen die Mietenexzesse zur Verfügung steht“, teilte Geschäftsführer Reiner Wild am Freitag mit. Die Kernpunkte des Gesetzentwurfs entsprächen Vorschlägen des Vereins.

Sorge bereitet dem Mieterverein, dass Aufschläge nach Modernisierungen geplant sind. „Hier kann sich sehr schnell herausstellen, dass am Ende doch die im BGB (Bürgerlichen Gesetzbuch) festgelegte maximale Mieterhöhung von zwei oder drei Euro je Quadratmeter monatlich verlangt werden kann“, warnte Wild.

Die Debatte um den Mietendeckel in Berlin hatte zuletzt auch auch die Bundespolitik erreicht Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kündigte mit Bezug auf die erste bekannte Fassung der Regelung an, Normenkontrollklage beim Verfassungsgericht zu erheben. Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) sieht in dem für Berlin geplanten Mietendeckel kein Vorbild für den Bund. „Ein Mietendeckel wird die Engpässe auf den Wohnungsmärkten verschärfen“, erklärte Seehofer am Dienstag. Die Regelung sende ein falsches Signal an die Wohnungswirtschaft und schrecke Investoren ab. „Der Mietendeckel gefährdet damit die positive Entwicklung bei der Bautätigkeit“, sagte Seehofer.

Kommentar: Vorschlag für "Mieten-Sense" zeigt Linke als Ideologen

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte zuvor einen Mietendeckel auch auf Bundesebene gefordert. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hingegen vertritt eine Zwischen-Position. „Wir fordern eine rechtssichere regionale Mietobergrenze im Mietrecht des Bundes“, sagte sie der Berliner Morgenpost. „Damit können die Bundesländer Gebiete mit Wohnungsnot bestimmen, in denen die Miete in bestehenden Mietverhältnissen nicht mehr als drei Prozent im Jahr steigen darf.“ Ein Mietendeckel müsse Platz lassen, um effektive Klimaschutzmaßnahmen zu ermöglichen.

