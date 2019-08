Mietendeckel in Berlin: Jetzt kommt es zum Krisentreffen

Berlin. In der Diskussion um den von der rot-rot-grünen Koalition geplanten Mietendeckel zeichnet sich ab, dass die Vorschläge aus dem Haus von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) keine Chance haben, umgesetzt zu werden. Im Koalitionsausschuss mit den Spitzen von SPD und Grünen waren die Linken am Dienstag isoliert. Lompscher habe angekündigt, wichtige Elemente des Entwurfs zu verändern, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Die Stimmung sei angespannt gewesen.

Wie aus Koalitionskreisen zu hören war, haben sich die Spitzen der Parteien und Fraktionen am Donnerstag am Rande der Abgeordnetenhaussitzung zu einem weiteren Krisentreffen verabredet. Daran soll dann auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) teilnehmen, der zuvor auf einer Chinareise war.

Kommentar: Vorschlag für "Mieten-Sense" zeigt Linke als Ideologen

Auch im Senat kam das Projekt eines Mietendeckels zur Sprache. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sagte nach der Sitzung, es sei über das weitere Verfahren gesprochen worden. Noch gebe es keinen Gesetzentwurf, der mit den anderen Ressorts abgestimmt werden könne: „Es gibt Ideen aus der Stadtentwicklungsverwaltung“, so Kollatz lediglich.

Ein Entwurf aus dem Hause Lompscher sieht vor, zahlreiche Mieten in Berlin abzusenken. Maximal knapp acht Euro sollen Mieter pro Monat und Quadratmeter in Berlin zahlen dürfen. Altbauten sollen sogar für maximal 6,03 Euro vermietet werden. Die Gebäude sollen nur noch nach ihrem Alter differenziert werden, nicht mehr nach ihrer Lage.

Finanzsenator Kollatz machte deutlich, dass er diesen Bruch mit allen bisherigen Regulierungsinstrumenten wie dem Mietspiegel nicht nachvollziehen könne. Die Erfahrung lehre, dass sich die Mieten am Pariser Platz von denen an der Allee der Kosmonauten unterschieden. Ein Ziel des Deckels sei, „spekulative Mieterhöhungen abzuschneiden, insbesondere zukünftige spekulative Mieterhöhungen“, sagte Kollatz. Da Berlin hier rechtliches Neuland betrete, seien dazu sicherlich längere Diskussionen und besonders sorgfältige Abwägungen nötig.

Finanzsenator Kollatz zitiert Urteil zu Mietobergrenzen

Wie der Regierende Bürgermeister Müller und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) vermied es Kollatz, direkte inhaltliche Kritik an dem vorliegenden Entwurf und den darin enthaltenen Mietobergrenzen zu üben. Stattdessen verwies er auf das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur bundesweiten Mietpreisbremse. Mietrechtliche Regelungen müssten demnach „die Grenze der Zumutbarkeit wahren“ und „die „Belange des Mieters als auch die des Vermieters in gleicher Weise berücksichtigen“.

Die Grenzen wären dann „überschritten, wenn die Miethöhenregulierung auf Dauer zu Verlusten für den Vermieter oder zu einer Substanzgefährdung der Mietsache führte“, zitierte Kollatz aus dem Spruch der Karlsruher Richter vom 11. August. Er ließ keinen Zweifel daran, dass eben das eintreten würde, wenn Mieten etwa für Altbauten nur noch sechs Euro betragen dürften. Ob es im Hause Lompscher gelingt, wie ursprünglich vorgesehen zum Ende dieser Woche einen diskussionsfähigen Gesetzesentwurf vorzulegen, ist offen.

Die Debatte um den Mietendeckel hat unterdessen auch die Bundespolitik erreicht. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kündigte an, Normenkontrollklage beim Verfassungsgericht zu erheben. Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) sieht in dem für Berlin geplanten Mietendeckel kein Vorbild für den Bund. „Ein Mietendeckel wird die Engpässe auf den Wohnungsmärkten verschärfen“, erklärte Seehofer am Dienstag. Die Regelung sende ein falsches Signal an die Wohnungswirtschaft und schrecke Investoren ab. „Der Mietendeckel gefährdet damit die positive Entwicklung bei der Bautätigkeit“, sagte Seehofer.

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte zuvor einen Mietendeckel auch auf Bundesebene gefordert. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hingegen vertritt eine Zwischen-Position. „Wir fordern eine rechtssichere regionale Mietobergrenze im Mietrecht des Bundes“, sagte sie der Berliner Morgenpost. „Damit können die Bundesländer Gebiete mit Wohnungsnot bestimmen, in denen die Miete in bestehenden Mietverhältnissen nicht mehr als drei Prozent im Jahr steigen darf.“ Ein Mietendeckel müsse Platz lassen, um effektive Klimaschutzmaßnahmen zu ermöglichen.

