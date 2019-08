Die sommerliche Hitze hält auch am Mittwoch in Berlin und Brandenburg an, gebietsweise gibt's Gewitter. Und ab Donnerstag Wolken.

Wetter in Berlin Wetterdienst warnt auch am Mittwoch vor Hitze

Berlin. Die letzte Augustwoche verwöhnt Berlin und Brandenburg mit Sonne satt und Temperaturen bis zu 33 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Dienstag erneut vor einer starken Wärmebelastung in der Region. Auch am Mittwoch erwartet der DWD sommerliche Hitze. Doch schon am Donnerstag könnte es mit dem sonnigen Wetter schon wieder vorbei sein.

Mit den hohen Temperaturen können zudem wieder Gewitter mit Starkregen auftreten. Am Dienstag sei damit vor allem zwischen Oderbruch und Elbe-Elster-Niederung zu rechnen, sogar unwetterartige Gewitter sind laut Wetterdienst nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Mittwoch nimmt die Gewitter- und Schauerneigung dann wieder ab.

Wetter in Berlin: So wird's laut DWD in den kommenden Tagen

Mittwoch: Zunächst heiter, ab dem Mittag Quellwolken und besonders zwischen Uckermark und Niederlausitz einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, Windböen um 60 km/h und kleinkörnigem Hagel, punktuell unwetterartiger Starkregen über 25 l/qm, Sturmböen um 80 km/h und Hagel oder Hagelansammlungen wahrscheinlich. Schwülwarm bei Höchstwerten zwischen 30 und 33 Grad. Von Gewitterböen abgesehen schwacher Wind aus Südost bis Süd. In der Nacht zum Donnerstag zögerlich nachlassende Schauer- und Gewittertätigkeit, anschließend größere Auflockerungen und überwiegend niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 20 bis 16 Grad. Schwachwindig.

Donnerstag: wolkig, ab dem Mittag stark bewölkt und am Nachmittag und am Abend einzelne Schauer oder Gewitter. Höchsttemperatur 28 bis 32 Grad. Schwacher bis mäßiger, von Südost auf Südwest bis West drehender Wind. In der Nacht zum Freitag anfangs stark bewölkt und einzelne Schauer oder Gewitter, im weiteren Verlauf auflockernde Bewölkung, gebietsweise Aufklaren, überwiegend niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 18 bis 14 Grad. Schwachwindig.

Freitag: wolkig mit teils heiteren Abschnitten, trocken. Höchstwerte zwischen 25 und 29 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonnabend wechselnd bewölkt, meist niederschlagsfrei. Abkühlung auf 17 bis 12 Grad. Schwachwindig.

Der DWD-Trend fürs Wochenende: Am Sonnabend und Sonntag erwartet der DWD zunächst noch Temperaturen um die 30 Grad. Am Montag dann zeigt die Temperaturkurve steil nach unten. Dann werden nur noch zwischen 19 und 25 Grad erwartet - un diese Talfahrt setzt sich im Verlauf der Woche fort.

