Alexander Gerst kommt zur Eröffnung des Futurium in Berlin

Aus dem All ins Futurium: Astronaut Alexander Gerst ist bei der Eröffnung am 5. September dabei.

Berlin. Heute ist es soweit: Das Futurium, Deutschlands erstes Zukunftsmuseum, eröffnet in Berlin. Auf mehreren Ebenen ist das Gebäude, das aussieht wie eine große Virtual Reality Brille, ein Showroom für Zukunftsentwürfe und ein Mitmach-Parcours für Neugierige. Ab 19 Uhr bis 1 Uhr sind alle Besucherinnen und Besucher zur großen Eröffnungsfeier eingeladen. Bis Sonntag gibt es das „Fest der Zukünfte“ zum Hineinschnuppern.

Bereits um 14.30 Uhr beginnt der Festakt, der im Internet live übertragen wird. Dabei sind Kanzleramtsminister Helge Braun und der Astronaut Alexander Gerst, Forschungsministerin Anja Karliczek und die Meereis-Physikerin und Klimawissenschaftlerin Stefanie Arndt.

So sieht das Futurium aus.

Foto: Gregor Fischer/dpa

Das 58 Millionen Euro teure Gebäude entstand seit 2015 nahe dem Berliner Hauptbahnhof an der Spree. Die Hauptfrage lautet: Wie wollen wir leben? Hinter dem Futurium stehen das Bundesforschungsministerium, die großen deutschen Forschungsgemeinschaften, die forschende Industrie und Stiftungen, der Etat beträgt fast 19 Millionen Euro pro Jahr.

Das Eröffnungsprogramm des Futurium bis Sonntag finden Sie hier

Freier Eintritt bis Ende 2022

Der Eintritt in das neue Museum am Alexanderufer in der Nähe des Hauptbahnhofs soll bis Ende 2022 frei sein. Jährlich werden etwa 200.000 Besucher erwartet. Die Errichtung des „Futurium“ war 2010 vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht worden. Die Ausstellung soll sich mit den fünf Themen Ernährung, Gesundheit, Energie, Arbeit und Leben in Städten befassen.

Ein kleines Modell eines Bauernhof aus dem 3D-Drucker im Futurium, dem neuen Museum für Zukunftsfragen im Berliner Regierungsviertel.

Foto: Gregor Fischer/dpa

„Die ‚eine‘ Zukunft gibt es nicht. So viele Menschen auf dieser Erde von morgen und übermorgen träumen, so viele mögliche Zukünfte sind denkbar“, sagt Ausstellungsleiterin Gabriele Zipf. Mit den Entscheidungen in der Gegenwart würden die Weichen für die eine oder die andere Zukunft gestellt. Dieser Gedanke bestimme die Arbeit des „Futurium“. In der Ausstellung würden deshalb keine fertigen Zukunftsszenarien für die Welt von morgen gezeigt, sondern Bausteine „für viele mögliche Zukünfte“ geboten, so Zipf.

Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin, Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr, Sa, So: 10 bis 18 Uhr, Do 10 bis 20 Uhr. Di geschlossen.

Hier geht es auf die Internetseite des Futurium

