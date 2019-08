Aquaplaning: Rettungswagen prallt gegen Leitplanke

Teupitz. Ein Rettungswagen ist wegen starken Regens auf der Autobahn 13 bei Teupitz (Dahme-Spreewald) gegen eine Mittelleitplanke geprallt. Der Wagen war am Montagnachmittag ohne Patienten unterwegs und kam durch Aquaplaning von der Straße ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 25-jährige nicht langsamer, als der Starkregen einsetzte - was aber nötig gewesen wäre.

Der Fahrer und sein 43-jähriger Beifahrer wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Rettungswagen musste abgeschleppt werden, nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro. Die Autobahn war an der Unfallstelle mehrere Stunden lang gesperrt.