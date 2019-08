Fußgänger-Demonstration gegen Radfahrer und E-Roller geplant

Berlin. Mehrere hundert Menschen wollen am Mittwoch (16.00 Uhr) in Berlin für die Rechte von Fußgängern demonstrieren. "Rad ab. Der Gehweg gehört denen, die gehen", forderte der Fußgänger-Verband FUSS. Die Demonstration am Alexanderplatz richtet sich gegen falsch parkende Autos, Radfahrer und E-Tretroller. "Berlins Gehwege verkommen zu Rumpelräumen und Rennpisten", kritisierte der Verband. Unterstützt wird die Demonstration auch von Blinden- und Seniorenverbänden.

Der FUSS-Vorsitzende Roland Stimpel monierte: "Auf den Gehwegen wird schwarz Fahrrad und neuerdings E-Roller gefahren, die Fahrzeuge stehen und liegen kreuz und quer." Es müsse höhere Strafen für die falsche Benutzung der Gehwege geben. Eine Abschlusskundgebung findet nahe dem Fernsehturm statt. Angemeldet sind zwischen 200 und 1000 Teilnehmer.