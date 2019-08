Panda-Weibchen trächtig: Bürgermeister Müller begeistert

Pandabärin Meng-Meng sitzt in ihrem Gehege im Zoo.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich begeistert von dem anstehenden Panda-Nachwuchs gezeigt. "Mit großer Freude habe ich hier in der chinesischen Heimat der Pandas die tolle Nachricht aus dem Zoo erhalten, dass Meng-Meng schwanger ist", teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit. "Das Daumendrücken der Berliner Tierfreundinnen und Tierfreunde wurde belohnt. Das schlagende Herz des Panda-Embryos auf dem Ultraschall ist ein gutes Zeichen." Ganz Berlin hoffe jetzt auf ein "schwarz-weißes Happy-End".

Der Zoo veröffentlichte am Dienstag eine Ultraschallaufnahme des Panda-Weibchens, auf der ein Embryo mit schlagendem Herzen zu sehen ist. Mit der Geburt sei schon in etwa zwei Wochen zu rechnen, hieß es in der Mitteilung.