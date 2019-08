Autofahrer kracht gegen Baum und verletzt sich schwer

Oranienburg. Ein Autofahrer ist am Montagabend in Oranienburg von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht. Der 35 Jahre alte Mann sei auf der Landesstraße 191 zwischen den Oranienburger Ortsteilen Sachsenhausen und Teerofen unterwegs gewesen, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren habe, teilte die Polizei mit. Der Fahrer überlebte den Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde mit Totalschaden abtransportiert. Die Straße war bis in den späten Abend zeitweise voll gesperrt.

( dpa )