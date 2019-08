Berlin. Bei einem Gewitter mit starken Böen sind in Berlin-Gesundbrunnen nach Angaben der Feuerwehr 250 Quadratmeter Dachfläche bei einem Mehrfamilienhaus abgedeckt worden. Verletzt wurde niemand, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend. Der Dachstuhl sei derzeit offen. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Nach Angaben einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes gab es in Berlin am frühen Montagabend ein kräftiges Gewitter mit Starkregen und Windböen.

( dpa )