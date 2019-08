Flüchtlinge in Berlin: Krisentreffen wegen Abschiebungen aus Flüchtlingsheimen

Im Streit über Abschiebungen aus Flüchtlingsheimen suchen Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) eine Lösung. Ihre Staatssekretäre, Torsten Akmann (SPD) für die Innen- und Daniel Tietze (Linke) für die Sozialverwaltung, wollen sich am heutigen Dienstag auf eine für beide akzeptable Praxis verständigen. Wie eine solche Lösung aussehen könnte, blieb am Montag jedoch offen.

Geisel behauptete im Innenausschuss am Montag: „Es gibt gar keinen Streit.“ Die Rechtslage sei eindeutig. Polizisten stünden bei der Durchführung von Abschiebungen aus Flüchtlingsheimen vor der Herausforderung zu unterscheiden, wann ihre Maßnahmen ein bloßes Betreten seien und wann eine Durchsuchung. Im Fall eines bloßen Betretens sei kein Beschluss erforderlich.

Wie schmal der Grat sein kann, machte der Abteilungsleiter der Innenverwaltung, Klaus Zuch, deutlich. Träfen Polizisten einen ausreisepflichtigen Flüchtling einfach so, sei kein Durchsuchungsbeschluss nötig. Verstecke er sich im Schrank und Beamte müssten diesen öffnen, bräuchten sie zum Durchsuchen die richterliche Genehmigung.

Der koalitionsinterne Streit schwelt seit Monaten. Ausgangspunkt war ein Schreiben aus dem Hause Breitenbach, in dem Betreiber von Flüchtlingsheimen aufgefordert wurden, Polizisten ohne Durchsuchungsbeschluss bei Abschiebungen den Zutritt zu verweigern. Geisel hielt einen Beschluss für nicht notwendig. Einige Tage später vollzog er aber zunächst eine Kehrtwende und teilte mit, dass sein Haus die Rechtsposition „zurückgestellt“ habe. Seit vergangener Woche gilt nun ein neues Bundesgesetz, das Abschiebungen erleichtert und neue Regelungen für die Abschiebungen aus Flüchtlingsheimen enthält. Innenstaatssekretär Akmann wies die Polizei an, zur alten Verfahrensweise zurückzukehren und Abschiebungen auch ohne Durchsuchungsbeschluss durchzuführen.

Gespräch über neues Gesetz soll „Unstimmigkeiten“ klären

Die Sozialverwaltung nahm ihre Weisung an die Heimbetreiber, Polizisten ohne Beschluss den Zugang zu verwehren, dennoch nicht zurück und will ein Rechtsgutachten in Auftrag geben. Das Gespräch mit den Staatssekretären diene dazu, „Unstimmigkeiten“ nicht auf dem Rücken von Betreibern, Polizei oder Geflüchteten auszutragen. An der Rechtsauffassung der Sozialverwaltung habe sich nichts geändert. „Eine Gemeinschaftsunterkunft ist einer Wohnung gleichzusetzen, und für die braucht man einen Durchsuchungsbeschluss“, sagte die Sprecherin der Sozialverwaltung, Regina Kneiding.