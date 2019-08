Wahlberechtigte können auch ohne Benachrichtigung wählen

Potsdam. Wer wahlberechtigt ist, aber noch keine Benachrichtigung erhalten oder diese verlegt hat, kann trotzdem an der Landtagswahl am 1. September teilnehmen. Darauf wies Brandenburgs Landeswahlleiter Bruno Küpper am Montag hin. Wer unsicher sein sollte, ob er tatsächlich im Wählerverzeichnis steht, könne in der zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung nachfragen. Die Vorlage des Personalausweises oder Passes reicht nach Angaben von Küpper aus, um auch ohne Wahlbenachrichtigung seine Stimme abzugeben.

Küpper rief alle Wahlberechtigten dazu auf, ihr Wahlrecht nicht ungenutzt zu lassen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am 1. September 2003 oder früher geboren sind, mindestens seit dem 1. August 2019 ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Brandenburg haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.