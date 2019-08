Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Berlin. Knapp eine Woche nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Berlin-Marienfelde sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 66-jährige Fußgängerin war am vergangenen Dienstag auf dem Nahmitzer Damm von einem Lastwagen überrollt worden und noch an der Unfallstelle verstorben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 48-jährige Lastwagenfahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

Es handelte sich weder um einen Abbiegeunfall, noch um einen Unfall an einem Fußgängerüberweg, wie eine Sprecherin sagte. Die nächste Ampel sei mindestens 20 bis 30 Meter entfernt gewesen. Der Unfallhergang wird deshalb weiter untersucht.