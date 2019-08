Schon sieben tödliche Unfälle auf dem Bau in Berlin

Berlin.. Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat auf Berliner Baustellen Verbesserungen mit Blick auf den Arbeitsschutz der Beschäftigten angemahnt. „Wer baut, hat als Bauherr Verantwortung für seine Mitarbeiter“, sagte Breitenbach am Montag bei der Vorstellung des Arbeitsschutzberichts. Das Baugewerbe sei seit Jahren Spitzenreiter bei den Arbeitsunfällen. Allein im laufenden Jahren haben sich, so die Senatorin, auf Berliner Baustellen bereits sieben tödliche Arbeitsunfälle ereignet.

2018 lag die Zahl der tödlichen Unfälle am Arbeitsplatz im gesamten Jahr bei lediglich sechs. Insgesamt ist die Zahl der Arbeitsunfälle in Berlin aber leicht zurückgegangen. Für 2017 zählte das zuständige Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGetSi) mit 31.446 Arbeitsunfällen rund 800 Vorkommnisse weniger als im Jahr zuvor. Berlin gehöre damit im bundesweiten Vergleich noch immer zu den Ländern mit einer relativ geringen Arbeitsunfallquote.

Arbeitssenatorin Elke Breitenbach und Bäcker-Meister Mattis Harpering am Montag vor der Schaubäckerei „Die Backpfeife“ auf dem Gelände des Holzmarkts.

Foto: Dominik Bath

Laut Bericht verunglückten 2017 bundesweit 21,16 von 1000 vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern, in Berlin hingegen nur 18,0. Trotz besserer Technologien und gestiegenem Verantwortungsbewusstsein der Arbeitgeber ereignete sich statistisch gesehen allerdings in jedem dritten Betrieb ein Arbeitsunfall pro Jahr, so Breitenbach. Nachholbedarf gebe es vor allem in kleineren Betrieben – und im Baugewerbe, sagte die Senatorin.

Zoll führte Razzien auf dem Bau durch

Bauunternehmen arbeiteten teilweise mit „Sub-Sub-Sub-Firmen“, so Breitenbach. Die dort beschäftigten Mitarbeiter hätten keine Garantie auf Lohnzahlung sowie erbärmliche Unterkunfts- und Arbeitsbedingungen, kritisierte die Linken-Politikerin. Mit Blick auf den Arbeitsschutz sei auch die Globalisierung eine Herausforderung. Angesichts der zahlreichen ausländischen Beschäftigten auf dem Bau bezeichnete Breitenbach schriftliche und auf deutsch erfolgende Arbeitsschutzbelehrungen als unzureichend. Nötig seien vielmehr verständliche Piktogramme. Unterlassener Arbeitsschutz bei einzelnen Mitarbeitern führe letztlich dazu, dass alle Beschäftigten auf Baustellen gefährdet seien, so Breitenbach.

Erst in der vergangenen Woche hatte der Zoll in Berlin Razzien im Baugewerbe durchgeführt. Im Visier stand dabei auch ein Berliner Bauunternehmen, dem Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung und bandenmäßiges Einschleusen von ausländischen Arbeitskräften vorgeworfen wurden.