FDP vor der Landtagswahl: "Vernunft walten lassen"

Falkensee. Überfüllte Regionalzüge, Lehrermangel, Funklöcher - mit Lösungen für diese und weitere Themen will die Brandenburger FDP bei der Landtagswahl am 1. September punkten. "Beim Thema Bildung ging es in Brandenburg unter rot-rot ständig abwärts", sagte der Spitzenkandidat der FDP für die Landtagswahl, Hans-Peter Goetz, nach einem Parteitag am Sonntag in Falkensee (Landkreis Havelland). Mit neuen Fakultäten im Land und einer dualen Lehrerausbildung könnte man diesen Trend aufhalten. "Angehende Lehrer müssen frühzeitig in Klassen kommen - und dann auch bestenfalls dort kleben bleiben", sagte Goetz.

Auch beim Thema Umwelt- und Klimaschutz brauche es eine starke Wirtschaft. "Bei allem Geld, das das Land ausgeben will, müssen wir darüber nachdenken, wo das herkommen soll. Wir müssen da wieder Vernunft walten lassen."

Unternehmen in Brandenburg fühlten sich von der Landesregierung im Stich gelassen, ächzten unter Bürokratielasten und hätten Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden, hieß es in einem Wahlaufruf am Sonntag. Die FDP will Bürokratie mit einem "Mittelstands- und Bürokratie-TÜV" entgegen steuern. Daneben will sich die Partei für eine bessere Gesundheitsversorgung durch den Aufbau von Medi-Zentren, den Ausbau des Schienennetzes sowie mehr Bauland einsetzen. Gegen bestehende Funklöcher soll der Breitbandausbau vorangetrieben werden.