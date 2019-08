Pyronale 2019: Das müssen Sie zur Feuerwerkshow wissen

Pyronale: Am 30. und 31. August lässt die Feuerwerksshow den Himmel am Olympiastation erstrahlen

Die Pyronale auf dem Maifeld am Olympiastadion geht in die vierzehnte Runde. Alle Infos zu der spektakulären Feuerwerksshow, Tickets und Termine

Nach dem Erfolg der letzten Pyronalen wird es Ende August 2019 wieder auf dem Maifeld am Gelände des Berliner Olympiastadions das Gipfeltreffen der Feuerwerker geben. Das Ziel: Den Himmel über dem Maifeld am Olympiastadion in ein strahlendes, funkelndes Lichtermeer zu tauchen. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Pyronale-Show 2019 finden Sie hier:

Wann und wo findet die Pyronale statt?

Die Pyronale findet auf dem Maifeld am Olympiastadion statt. Die Zuschauer erwartet 2019 der Wettstreit der „Best of Six“. Siegerteams der vergangen sechs Jahre treten gegeneinander an und versuchen durch kreative Einfälle, Publikum und Jury zu begeistern. Auf den Tribünen und Stehplätzen am Maifeld können am 30. und 31. August jeweils 40.000 Zuschauer mit dabei sein.

Das sind die spekatukärsten Bilder des letzten Jahres

Zahlreiche Besucher verfolgten den Auftakt zum 13. Feuerwerksspektakel am Berliner Olympiastadion. Foto: Paul Zinken/dpa

Zahlreiche Besucher verfolgten den Auftakt zum 13. Feuerwerksspektakel am Berliner Olympiastadion. Foto: Paul Zinken/dpa

Zahlreiche Besucher verfolgten den Auftakt zum 13. Feuerwerksspektakel am Berliner Olympiastadion. Foto: Paul Zinken/dpa

Zahlreiche Besucher verfolgten den Auftakt zum 13. Feuerwerksspektakel am Berliner Olympiastadion. Foto: Paul Zinken/dpa

Zahlreiche Besucher verfolgten den Auftakt zum 13. Feuerwerksspektakel am Berliner Olympiastadion. Foto: picture alliance/Paul Zinken/dpa



Zahlreiche Besucher verfolgten den Auftakt zum 13. Feuerwerksspektakel am Berliner Olympiastadion. Foto: picture alliance/Paul Zinken/dpa

Zahlreiche Besucher verfolgten den Auftakt zum 13. Feuerwerksspektakel am Berliner Olympiastadion. Foto: picture alliance/Paul Zinken/dpa

Zahlreiche Besucher verfolgten den Auftakt zum 13. Feuerwerksspektakel am Berliner Olympiastadion. Foto: picture alliance/Paul Zinken/dpa



Programm: Wie ist der Modus der Pyronale 2019?

Damit die Jury und das Publikum die Feuerwerkskunst der Teilnehmer im Wettbewerb vergleichen können, haben diese genaue Vorgaben zu beachten. Im fünfminutigen Pflichtteil werden die Teams nacheinander in zwei Abschnitten den Abendhimmel illuminieren: Eine Minute klassisches Feuerwerk ohne musikalische Untermalung und ein Teil mit einer vierminütigen Musikvorgabe aus dem Stück „Jupiter‘s Path“ von Steve Last. Die Farbvorgabe für das Feuerwerk lautet 2019 Violett und Silber. In der folgenden Kür haben die Teilnehmer zehn Minuten Zeit mit ihren Feuerwerkskünsten - untermalt von selbstgewählter Musik - Publikum und Jury zu verzaubern.

Welche Teams kämpfen im Wettbewerb?

Freitag, 30. August

Hamex (Slowenien)

Fireworks Martarello Ramos (Mexiko)

Surex (Polen)

Samstag, 31. August

Heron Fireworks (Niederlande)

Pyro Events (Rumänien)

North Star Fireworks (Norwegen)

Jeweils im Anschluss findet die Siegerehrung (Publikumsliebling des Tages und am Samstag Wahl des Gesamtsiegers) statt. Den Abschluss bildet eine große Feuershow.

Wann geht es los?

Der Einlass beginnt an beiden Tagen ab 18.30 Uhr. Der eigentliche Wettbewerb startet jeweils um 20.30 Uhr. Am Freitag endet die Show gegen 22.30 Uhr, am Sonnabend um 23.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für beide Veranstaltungstage können noch Tickets erworben werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind an allen üblichen Vorverkaufsstellen sowie dem Onlineportal Ticketmaster erhätlich. Die Preise rangieren zwischen 33,35 Euro für den Stehplatz und 56,35 Euro für einen Tribünenplatz, jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Abendkassen am Osttor und Südtor des Olympiastadions sind an beiden Veranstaltungstagen von 16:00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Wie komme ich zum Maifeld?

Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Maifeld vor dem Olympiastadion zu kommen. U-Bahn und S-Bahn bringen Besucher jeweils bis zur Station Olympiastadion, zum Stadion geht es ein paar Minuten zu Fuß. Alternativ ist das Maifeld über die S5 / Bahnhof Pichelsberg erreichbar. Mit den Buslinien M49 und 218 erreicht man die Haltestelle Passenheimer Straße. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Maifeld.

Was darf mit zur Pyronale?

Aus Sicherheitsgründen dürfen keine größeren Gegenstände sowie große Taschen und Rucksäcke, die größer als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, mitgebracht werden. Das Mitbringen von Klappstühlen, Hockern, Stativen, Kinderwagen und sperrigen Gegenständen ist Besuchern aufgrund von behördlichen Auflagen nicht gestattet.

Hier finden Sie weitere HInweise zu den Sicherheitsbestimmungen und Einlass bei der Pyronale.

14. Pyronale in Berlin, 30. und 31. August, jeweils ab 20.30 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr), auf dem Maifeld am Olympiastadion, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin. Tickets an der Abendkasse: 29 Euro (Stehplatz) und 49 Euro (Tribüne); Weitere Infos: pyronale.de.