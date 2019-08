Der Eingang des Kriminalgerichts in Moabit.

Prozesse Drogenhandel in großem Stil: Nivel-Täter erneut vor Gericht

Berlin. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen beginnt heute in Berlin ein Prozess wegen Drogenhandels im großen Stil. Bei einem der acht Angeklagten handelt es sich um einen der Hooligans, die 1998 den französischen Polizisten Daniel Nivel halbtot prügelten. Der 44-jährige Verdächtige befand sich zur Tatzeit ab Ende 2017 in Strafhaft. Er war 2015 ebenfalls wegen Drogenhandels zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Aus dem offenen Vollzug heraus soll er die ihm jetzt vorgeworfenen Taten verübt haben. In dem bis April 2020 terminierten Prozess vor dem Landgericht geht es nach Angaben einer Sprecherin um insgesamt fast 260 Kilogramm Drogen.