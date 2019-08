"Stop meat": Sprüche von Vegetariern auf Berliner Ampeln

Berlin. Unbekannte haben an mehreren Verkehrsampeln in Berlin-Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg die roten und grünen Lichter mit Schriftschablonen beklebt. Die Ampeln zeigen nun leuchtende Sprüche an wie "Go vegan" (grün) und "Stop meat" (rot). "Wer das gemacht hat und wann, das wissen wir nicht", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Aufgefallen sei es am frühen Morgen.

Fast alle Schablonen konnten die Polizisten selber abnehmen. "Sie waren nicht klebrig und ließen sich rückstandslos entfernen", so die Sprecherin. Daher werde auch nicht wegen Straftaten ermittelt. Sachbeschädigung liege nicht vor. "Eine Ampel war aber so hoch, dass wir die Feuerwehr zur Unterstützung holen müssten". Wie die Unbekannten an die Lichter gelangt sind, war völlig unklar. "Vielleicht sind sie den Mast hochgeklettert."

Verkehrsbehinderungen oder Unfälle habe es wegen der manipulierten Ampellichter nicht gegeben. Wie viele Ampeln betroffen waren, konnten die Beamten nicht sagen.