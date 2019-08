Autos brennen in Berlin-Kreuzberg: Polizei sucht Serienbrandstifter

Berlin.. Die Berliner Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Serienbrandstifter. Der Mann wird verdächtigt, Ende Juli in Kreuzberg im Bergmannkiez mehrere Autos angezündet zu haben.

Die Polizei sucht nach diesem Tatverdächtigen.

Foto: Polizei Berlin

Am Dienstag, 30. Juli, wurden im Bereich des Kreuzberger Chamissoplatzes gegen 3.25 Uhr vier Fahrzeuge in Brand gesetzt. Weitere sechs Fahrzeuge wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Mit der Veröffentlichung von Fotos eines mutmaßlichen Tatverdächtigen bitten die Ermittler des für politische motivierte Straftaten zuständigen polizeilichen Staatsschutzes nun um Mithilfe.

Die Polizei fragt:

- Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität beziehungsweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

- Wer kann Angaben zur Tat machen und hat sich bisher noch nicht bei der Polizei Berlin gemeldet? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin am Bayernring 42-44, unter der Telefonnummer 4664 952 101 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizei nimmt Brandstifterin fest

Am Donnerstag nahm die Polizei eine mutmaßliche Brandstifterin fest. Die 56-jährige Frau soll in der Nacht in Moabit einen Mercedes angezündet haben. „Die bisherigen Ermittlungen deuten auf eine Beziehungstat hin. Ein Zusammenhang mit anderen Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen in Berlin ist nicht erkennbar“, sagte ein Polizeisprecher.