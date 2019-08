Unfälle Verfolgungsjagd endet am Gartenzaun: Fahrer flieht

Berlin. Eine Verfolgungsjagd der Berliner Polizei mit Blaulicht und Martinshorn ist in der Nacht zum Mittwoch an einem Gartenzaun geendet - dort fanden Polizeibeamte das Auto des Flüchtigen, doch vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Beamten hatten kurz nach Mitternacht die Verfolgung aufgenommen, als das Auto zu schnell und mit durchdrehenden Reifen auf die Berliner Straße in Zehlendorf abbog, wie die Polizei mitteilte.

Der Raser konnte seinen Vorsprung ausbauen und verschwand zwischenzeitlich aus dem Blick der Polizisten. Kurz darauf fanden sie den Wagen - ohne Fahrer - an einem Gartenzaun. Der Airbag war ausgelöst, Auto, Zaun und Tor waren beschädigt. Auf dem Rücksitz fanden die Beamten eine Tüte mit mutmaßlichen Drogen. Eine Suche mit dem Hubschrauber nach dem Fahrer blieb ohne Erfolg.