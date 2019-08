Stadtautobahn A100: Bauarbeiten sorgen für lange Staus Richtung Neukölln

Viel Geduld brauchten Autofahrer am Mittwoch wegen Bauarbeiten auf der A100 Richtung Neukölln. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Mittag auf Twitter mitteilt, mussten Autofahrer auf der A100 mit plus 60 Minuten ab Dreieck Funkturm rechnen. Auf der A103 in der Überleitung zur A100 mussten plus 20 Minuten eingeplant werden und an der Dominicusstraße/Sachsendamm plus 15 Minuten. Am Nachmittag entspannte sich die Verkehrslage ein wenig, nachdem Fahrstreifen wieder freigegeben wurden.

#STAU auf der #A100 Richtung Neukölln mittlerweile +60 Min ab Dreieck Funkturm. Bis zum Nachmittag steht in Höhe #Alboinstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung! pic.twitter.com/ZX0sdfh1HY — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 21, 2019

Mehr Informationen zur Verkehrslage in Berlin finden Sie hier