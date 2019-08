Viel Geduld brauchen Autofahrer am Mittwochmittag wegen Bauarbeiten auf der A100 Richtung Neukölln. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilt, müssen Autofahrer auf der A100 mit aktuell plus 40 Minuten ab Kurfürstendamm rechnen. Auf der A103 in der Überleitung zur A100 müssen plus 20 Minuten eingeplant werden und an der Dominicusstraße/Sachsendamm plus 15 Minuten.

Lange #STAU​s rund um die #Bauarbeiten auf der #A100 Richtung Neukölln. Auf der A100 aktuell +40 Min ab Kurfürstendamm, auf der #A103 in der Überleitung zur A100 +20 Min und Dominicusstraße/Sachsendamm +15 Min. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 21, 2019

Mehr Informationen zur Verkehrslage in Berlin finden Sie hier