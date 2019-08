Kulturministerium: Plattdeutsch in Brandenburg fördern

Potsdam. Brandenburgs Landesregierung will Niederdeutsch als Minderheitensprache verstärkt fördern. "Besonderen Handlungsbedarf" gebe es etwa in den Bereichen Bildung, Justiz, Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen, teilte das Ministerium auf eine Anfrage aus der Linken-Landtagsfraktion mit. Platt gehöre zu den Sprachen in Brandenburg, sei jedoch als aktiv genutztes Kommunikationsmittel "äußerst gefährdet". Zu den noch offenen Vorhaben gehört es auch, in einigen Ortschaften zweisprachige Ortstafeln in Hoch- und Niederdeutsch aufzustellen. Ein Erlass dazu liege bereits vor, ein Anhörungsverfahren soll folgen, erklärte das Ministerium.

( dpa )