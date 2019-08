Zug der Liebe in Berlin 2019 - Das müssen Sie wissen

Der „Zug der Liebe“ auf der Schillingbrücke in Berlin: Am 24. August wird wieder tanzend für Liebe und Toleranz demonstriert

Berlin. Ende August tanzen Menschen wieder beim Zug der Liebe durch Berlin und setzen sich für ein menschliches Miteinander ein. Alle wichtigen Infos zur Tanzdemo finden Sie hier:

Wann findet der diesjährige Zug der Liebe statt?

Am Sonnabend, den 24. August, gehen Menschen für mehr Toleranz und Menschlichkeit beim Zug der Liebe auf die Straße. Um 13 Uhr treffen sich die Demonstranten im Schlesischen Busch. Der Park befindet sich an der Puschkinallee in Alt-Treptow, in unmittelbarer Nähe um das Arena-Gelände. Die Auftaktkundgebung findet auf der Freifläche vor dem Festsaal Kreuzberg statt.

Wo laufen die Teilnehmer beim Zug der Liebe entlang?

Die Teilnehmer der Tanzdemo laufen am Schlesischen Busch los, über die Schlesische und Köpenicker Straße bis zur Michaelkirchstraße. Von dort biegt der Demozug am Straußberger Platz in die Karl-Marx-Allee ein. Über das Frankfurter Tor geht es zur Frankfurter Allee und dann weiter über die Gürtel-, Markt- und Hauptstraße zum Zieleinlauf in den Marktgrafendamm. Der Zug der Liebe endet abends gegen 20.30 am Marktgrafendamm auf Höhe der Corinthstraße, wo auch die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Hier finden Sie eine Streckenübersicht der Veranstalter.

Was ist das Motto 2019?

Das Motto des diesjährigen "Zug der Liebe" lautet: "30 Jahre Mauerfall – Gegen neue Meinungsmauern".

Teilnehmer der Musikparade "Zug der Liebe" am Sonnabend bei ihrem Umzug in Kreuzberg und Friedrichshain. Foto: Reuters

Was kann ich vom Zug der Liebe 2019 erwarten?

Der Zug der Liebe wird von vielen Tanzwütigen begleitet, die sich für mehr Zwischenmenschlichkeit einsetzen möchten. Bei dem "Socialrave" fahren 23 Trucks mit Musikkünstlern und DJs zur musikalischen Untermalung mit. Schirmherren der Wagen sind unter anderem die Berliner Obdachlosenhilfe, Reporter ohne Grenzen, der Radiosender BLN.FM, Sea-Watch, Berlin Nazifrei und die Berliner Tafel.

Nach dem Umzug findet eine offizielle Charity Night und After Party im Osthafen Berlin (ehemaliger Magdalena Club) in Alt-Stralau statt (ab 18 Uhr).

Welche Künstler und DJs machen 2019 mit?

In diesem Jahr haben sich viele DJs und Künstler für die diversen Wagen angekündigt. Unter anderem mit dabei sind: Felidae, Jens Schwan, Sam Oliver, Ep3000, Marco Remus, Vanessa Sukowski, Kombinat Klang, Micha van Ahle, Petra Struwe & Leigh Johnson, Lars Moston, Freulein P., Por No, Agent, DJ Tanith, Mijk van Dijk, Soulhunter, DJ Vela, Rollin' Thunder, SoKooL, Bombata & The Fox, vom Feisten, Raus & Rausser, Loomen, Superstrobe, Dominik Vaillant, Daniel Boon, Basstronauten und Match Hoffman.

Wie wird das Wetter?

Wie komme ich am besten zum Startpunkt Schlesischer Busch?

Teilnehmer des Zuges der Liebe, die Treffpunkt im Schlesischen Busch (Freifläche vor dem Festsaal Kreuzberg) kommen möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Von den S-Bahnhöfen Treptower Park (S41, S42, S8, S85, S9) und dem U-Bahnhof Schlesisches Tor (U1, U3) ist der Park fußläufig erreichbar. Praktisch vor der Tür des Festaals halten die Bus-Linien 165, 265 und N65 (Haltestelle Heckmannufer).