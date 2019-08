Berlin kämpft mit Bußgeldern gegen Hundekot und Vermüllung

Noch kann jeder Berliner Bezirk selbst entscheiden, welches Bußgeld fällig wird, wenn Zigarettenkippe, Bananenschalen oder der Hundehaufen einfach auf den Gehweg landen. Nach dem neuen Bußgeldkatalog, den der Senat am Dienstag auf Vorlage der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz beschlossen hat, soll es damit nun vorbei sein. Schon in wenigen Wochen gelten einheitliche Bußgelder im gesamten Stadtgebiet.

Bisher wurden für die unterschiedlichen Müll-Delikte in den Bezirken sehr unterschiedliche Bußgelder erhoben. So musste etwa in Lichtenberg nur 20 Euro für einen weggeworfenen Zigaretten-Stummel gezahlt werden, in Pankow dagegen 100 Euro.

Altreifen, Kaugummi, Hundekot - all das wird teuer

Wenn die Bezirke zustimmen – und das gilt als reine Formsache und soll schon innerhalb der kommenden zwei Wochen der Fall sein – sowie der anschließenden Veröffentlichung im Amtsblatt wird etwa für die achtlos fallengelassene Zigarettenkippe oder ein Kaugummi ein Bußgeld in Höhe von 80 bis 120 Euro verhängt werden. Wird Hundekot nicht unverzüglich beseitigt, werden Bußgelder in Höhe von 80 bis 300 Euro und in Grünanlagen bis zu 1500 Euro erhoben.

Illegal entsorgte Altreifen werden künftig 350 bis 800 Euro kosten. Besonders teuer wurd das illegale Abladen von Bauabfällen: Das kann – je nach Schwere des Vergehens – mit einem Bußgeld in Höhe von 600 bis zu 25.000 Euro geahndet werden.