Brandenburg gründet Gesellschaft für Projekte in der Lausitz

Potsdam. Mit einer neuen Landesentwicklungsgesellschaft will Brandenburg mehrere geplante große Strukturprojekte in der Lausitz infolge des Kohleausstiegs umsetzen. Das Kabinett beschloss die Gründung am Dienstag in Potsdam als Tochter der Landesinvestitionsbank mit Sitz in der Lausitz - wo genau, war zunächst offen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte: "Heute ist eine wichtige Entscheidung für die zukünftige Entwicklung der Lausitz gefallen." Als Beispiel für überregional bedeutende Projekte nannte er die kombinierten Straße-Schiene-Güterterminals Schwarzheide und Schwarze Pumpe. Brandenburg will eng mit Sachsen zusammenarbeiten.