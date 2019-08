Berlin Partner-Chef Stefan Franzke verkauft Unternehmensanteile

Am Ende waren die klaren Ansagen aus der Spitze des Aufsichtsrats zu deutlich: Stefan Franzke, Chef der Berliner Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner, wird aus seinen Beteiligungen an Berliner Start Up-Unternehmen aussteigen. Wie berichtet, war der Manager in die Kritik geraten und sah sich dem Verdacht ausgesetzt, er würde dienstliche und private unternehmerische Interessen vermengen.

„Mögliche Interessenkonflikte vermeiden“

Im Aufsichtsrat hat Franzke dann die Kehrtwende vollzogen, obwohl er noch am Freitag in einer persönlichen Erklärung angedeutet hatte, er sehe kein Problem in seiner Doppelfunktion als offizieller Wirtschaftsförderer und Vertreter des Unternehmens Findervest, das junge Firmen und Kapitalgeber zusammenführen will. Gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Allerkamp, Chef der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) veröffentlicht Franzke eine Stellungnahme: „Der Wirtschaftsstandort Berlin und dessen weitere Entwicklung ist die zentrale Aufgabe der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH (BPWT). Herr Dr. Franzke hat dem Aufsichtsrat angeboten, sein privates Beteiligungsengagement zu beenden, um so den Anschein möglicher Interessenkonflikte zu vermeiden. Damit kann die BPWT ihre erfolgreiche Arbeit für Berlin fortsetzen.“

Franzke warb in E-Mail für Firma Findervest

Berliner Unternehmer hatten sich gewundert, als sie in den vergangenen Tagen eine Mail unter dem Namen von Franzke bekamen. Darin forderte er sie auf, sich bei der App Findervest zu registrieren. In dem Unternehmen hat Franzke dem Vernehmen nach 7500 Euro investiert. Als Investor und Gründer wird auch der Abteilungsleiter Start Ups bei Berlin Partner geführt.

Klare Ansage vom Aufsichtsratschef

In den vergangenen Tagen hatte Allerkamp Franzke ins Gewissen geredet. Der IBB-Vorstandschef machte deutlich, dass er die Doppelrolle als Wirtschaftsförderer und Privatunternehmer nicht akzeptieren werde. Vor die Wahl gestellt, sich für seinen mit rund 200.000 Euro im Jahr dotierten Hauptjob und seinem unternehmerischen Engagement auf eigene Rechnung zu entscheiden, lenkte Franzke ein. Die Aufsichtsräte akzeptierten sein Angebot, seine Beteiligungen zu verkaufen.

Allerkamp bescheinigt Franzke gute Arbeit

Allerkamp war daran gelegen, Franzke trotz seiner inakzeptablen Interessenvermengung an der Spitze der Wirtschaftsfördergesellschaft zu halten. Der IBB-Chef bescheinigte Franzke, einen guten Job zu machen als Wirtschaftsförderer. Mitte 2017 hatte sich der promovierte Maschinenbauer in einem Machtkampf um die Spitze der Firma durchgesetzt. Seine Co-Geschäftsführerin Andrea Joras musste gehen. Seitdem baut Franzke die Organisation weiter um. Zuletzt wurde der Bereich des Hauptstadt-Marketing umstrukturiert, was bei einigen Mitarbeitern zu Kritik führte, weil sie erwartete Stellen nicht bekommen hatten.