Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof-Schöneberg ist am Dienstagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Im Bereich der Hildburghauser Straße in Marienfelde erfasste um 8.50 Uhr ein Lkw einen Menschen, wie die Berliner Polizei auf Nachfrage mitteilte. Weitere Informationen zum Hergang oder zur Identität des Opfers lagen zunächst nicht vor. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.

