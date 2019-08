Spätestens ab Donnerstag sorgt Hoch "Corina" für sommerliches Wetter in Berlin. Auch am Wochenende heißt es: Sonnenschein satt.

Wetter Wetter in Berlin: Hochsommer kommt am Wochenende zurück

Potsdam/Berlin. Berliner und Brandenburger können sich in den kommenden Tagen auf einen Mix aus Sonne und Wolken einstellen - doch schon am Wochenende könnte der Hochsommer zurückkommen. Verantwortlich dafür: Hoch "Corina", das in ganz Deutschland spätestens am Donnerstag für schönes Wetter sorgt.

Am Mittwoch soll es zunächst einen Wechsel aus Quellwolken und Sonnenschein geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit Niederschlag sei nicht zu rechnen. Die Höchstwerte liegen demnach bei 22 bis 25 Grad.

Auch der Donnerstag soll den Prognosen zufolge sonnig und trocken werden. Lediglich im Norden Brandenburgs können ab den Nachmittagsstunden zeitweise Wolken am Himmel zu sehen sein. Die Temperaturen steigen dann voraussichtlich auf 25 bis 28 Grad an.

Am Freitag könnten die Temperaturen an der 30-Grad-Marke kratzen: Werte zwischen 26 und 30 Grad erwartet der DWD, dabei ist es sonnig.

Wetter in Berlin am Wochenende: "Sonnenschein satt, keine Angst vor Gewitter"

Der DWD-Trend fürs Wochenende weist ebenfalls nach oben. Am Sonnabend und am Sonntag soll es laut erster Prognose hochsommerlich warm werden.

Der DWD schreibt dazu: "Am Wochenende könnte das Wetter nicht besser sein: Sonnenschein satt und Temperaturen tagsüber zwischen 25 und 32 Grad. Dabei muss man nicht mal Angst haben, dass ein Gewitter den schönen Tag verdirbt. Wenn überhaupt geschieht es nur an den Alpen."

Lesen Sie auch: Tornados in Deutschland? Kachelmann kritisiert Polizei