Geflohener mutmaßlicher Sexualstraftäter in Berlin gefasst

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter flieht in Hamburg aus der Psychiatrie. Mit Hubschraubern und einer Öffentlichkeitsfahndung wird nach ihm gesucht. Gefasst wird er dann in der Hauptstadt.

Hamburg. Er soll versucht haben, ein Kind zu missbrauchen - ein in Hamburg entflohener mutmaßlicher Sexualstraftäter ist am Dienstag in Berlin bei Verwandten gefasst worden. Das teilte die Polizei mit.

Er war am Montag aus der geschlossene Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) ausgebrochen. Dort habe er eine Tür aufgetreten, sagte ein Polizeisprecher. Am selben Tag hätte er zur strafrechtlichen Unterbringung in die geschlossene Psychiatrie in Ochsenzoll verlegt werden sollen.

Die Polizei Hamburg hatte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem 27-jährigen Mann gesucht und dann mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet. Die Suche wurde von einer eindringlichen Warnung der Polizei begleitet. Wer ihn sehe, solle ihn nicht ansprechen, sondern umgehend die Polizei verständigen, hieß es.

Laut Staatsanwaltschaft werden dem 27-Jährigen zwei Straftaten vorgeworfen. Im einen Fall gehe es um eine versuchte sexuelle Nötigung eines fünfjährigen Mädchens am Grasbrookpark in der Hafencity am 11. August, sagte eine Sprecherin. Das Mädchen habe noch rechtzeitig zu ihren Eltern flüchten können. Im zweiten Fall gehe es um eine exhibitionistische Handlung in der Nähe der Petrikirche in der Hamburger Innenstadt vor Passanten.