Lob für Hertha-Neuzugang Redan: "Ist gierig nach Toren"

Berlin. Hertha-Coach Ante Covic hat Youngster Daishawn Redan für seine Einstellung gelobt und stellt dem 18 Jahre alten Neuzugang ein mögliches Bundesligadebüt in Aussicht. "Er ist gierig nach Toren, ich liebe Spieler, die gierig nach mehr sind. Er ist einer der jungen Spieler, die nicht abwarten können, zum Einsatz zu kommen", sagte Covic am Montag über den niederländischen Offensivspieler, der vor der Saison vom FC Chelsea zu den Berlinern gewechselt war.

Redan hatte am Sonntag beim 6:0-Sieg der U23 von Hertha in der Regionalliga Nordost gegen Optik Rathenow zwei Tore erzielt. Wann der Stürmer erstmals auch für das Profiteam in einem Pflichtspiel auflaufen darf, ließ Covic noch offen. "Jeder Spieler, der bei uns im Kader ist, hat berechtigte Hoffnungen, dass er debütiert", sagte der Coach. "Wichtig ist, dass wir ihn zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Er steigert sich von Woche zu Woche."

Zum Start der Vorbereitung auf das erste Heimspiel der Saison gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag fehlten weiter mehrere verletzte Profis im Training. Innenverteidiger Dedryck Boyata fällt wegen einer Muskelverletzung nach Angaben von Covic auch im Duell mit den Niedersachsen noch aus.

Linksverteidiger Marvin Plattenhardt soll zumindest ins Training zurückkehren, einen Einsatz ließ der Coach aber offen. "Die Gefahr ist, von einer Verletzung in die andere zu schleudern." Mittelfeldspieler Arne Maier (Patellasehnenreizung) sei auf dem Weg der Besserung.