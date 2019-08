Verkehr, Bildung, Kriminalität in Berlin: Wie entwickelt sich Steglitz-Zehlendorf?

Die Fichtenberg-Oberschule an der Rothenburgstraße in Steglitz wird bis 2023 komplett saniert.

Berlin. Steglitz-Zehlendorf ist ein Bezirk mit viel Grün und Wasser. Ortsteile wie Dahlem, Schlachtensee, Nikolassee und Wannsee sind durch Villen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser geprägt und gelten vielen Berlinern geradezu als Sehnsuchtswohnort. Doch auch im Südwesten Berlins haben Anwohner, Verwaltung und Politik mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Hält die Infrastruktur, zum Beispiel im Schul-, Kita- und Verkehrsbereich, mit dem Wachstum Schritt? Hat die Kriminalität zugenommen? Kurzum: Wie entwickelt sich Steglitz-Zehlendorf – welches sind die Potenziale und worüber ärgern sich die Menschen? Welche Aufgaben muss die Politik angehen?

Diese und weitere Fragen wollen wir am 26. August bei einem großen Leserforum mit Ihnen erörtern. Unsere nächste Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Morgenpost vor Ort“ trägt den Titel „Steglitz-Zehlendorf – Probleme und Perspektiven eines Bezirks“.

Die Berliner Morgenpost bietet ihren Lesern dabei die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren und mit unseren Experten auf dem Podium über die Zukunft dieses schönen und vielfältigen Bezirks zu sprechen. Auf dem Podium diskutieren: Cerstin Richter-Kotowski, Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf und stellvertretende CDU-Landesvorsitzende, Gösta Köhler, Leiter des Polizeiabschnitts 43, Ulrike Kipf, Vorsitzende des Bezirkselternausschusses, Jens Wieseke, stellvertretender Landesvorsitzender und Sprecher des Fahrgastverbandes Igeb sowie Katrin Lange, Bezirksreporterin der Berliner Morgenpost für Steglitz-Zehlendorf. Moderator des Abends ist Morgenpost-Autor Hajo Schumacher.

Experten beleuchten zentrale Aufgaben im Bezirk

Das Leserforum beginnt am Montag, 26. August, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Zehlendorf, Teltower Damm 18 (Ecke Kirchstraße) und dauert circa zwei Stunden. Nach der etwa 60 Minuten langen Podiumsdiskussion können die Gäste im Publikum Fragen stellen und sich in die Debatte einschalten. Die Teilnahme ist für alle Leser kostenlos, die Gäste müssen sich aber zuvor in unserer Redaktion anmelden. Wie das geht, erläutern wir im Info-Text rechts.

Zentrales Thema des Abends ist die Entwicklung des Südwest-Bezirks, insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung, soziale Infrastruktur, Verkehr, Verwaltung und Finanzen. Dabei soll zum Beispiel die Frage, ob es auch künftig genügend Schulplätze gibt, ebenso diskutiert werden wie das Tempo bei der Schulsanierung. Wir werden die Verkehrsbelastung durch Berufspendler besprechen und die Pläne, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Zudem wollen wir uns damit beschäftigen, wie es um öffentliche Sicherheit und Kriminalität im Bezirk bestellt ist und welche Konzepte es für eine gute Verwaltung gibt.

Schulplätze, Schulneubauten und -sanierungen – auch in Steglitz-Zehlendorf sind das aktuelle, viel diskutierte Themen. Im Bezirk gibt es knapp 30.000 Schüler, davon etwa 12.000 Grundschüler, die an insgesamt 58 Schulen lernen. Die Schülerzahlen werden bis 2021/22 weiter steigen: an den Grundschulen um etwa 400 Kinder, an Sekundarschulen um 200 und an Gymnasien um 350 Schüler. Nach Auskunft des Bezirksamtes sollen die Schulplätze an den Grundschulen in Alt-Lankwitz, am Königsgraben (Gallwitzallee) sowie an der Bäke (Haydnstraße) ausgebaut werden.

Derzeit ist nur eine neue öffentliche Schule konkret in Planung: In Lichterfelde Süd, wo die Groth-Gruppe 2500 Wohnungen bauen will, soll entlang der Anhalter Bahn ein Neubau entstehen. Bürgerinitiativen und der Bezirkselternausschuss sehen in diesem Standort direkt an der Bahnstrecke ein Problem. Einen neuen Standort wird es wohl nicht geben, dafür aber Lärmschutz-Vorkehrungen. Zudem sollen Unterrichtsräume nicht zur Bahntrasse hin ausgerichtet werden.

Auch am Lichterfelder Osteweg ist seit Jahren ein neuer Schulstandort mit Sporthalle vorgesehen. In den vergangenen Jahren ist im Umfeld Wohnraum für 12.000 Menschen entstanden. Doch der Senat hat andere Pläne, er will dort Wohnungen bauen lassen, in denen zunächst etwa 250 Flüchtlinge wohnen sollen. Offenbar besteht derzeit auf Landesebene aber noch Abstimmungsbedarf. Sicher ist hingegen, dass neue Schulplätze an Privatschulen entstehen, mehrere 100 etwa an der Steglitzer Körnerstraße für die Kant-Schule und die Internationale Schule Berlin. Zudem plant der Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf eine neue evangelische Grundschule an der Ludwigsfelder Straße für etwa 300 Kinder. Direkt gegenüber liegt die Grundschule am Buschgraben, die derzeit schon weniger Anmeldungen als Plätze hat. Eltern und Anwohner sehen die Existenz der staatlichen Grundschule bedroht und fordern den Kirchenkreis auf, die Schulpläne woanders zu verwirklichen.

Fünf Grundschulen mussten Container schließen

Ein großes Problem haben derzeit gleich fünf Grundschulen im Bezirk: die Grundschule an der Bäke, die Mercator-Grundschule (Mercatorweg), die Giesensdorfer Grundschule (Ostpreußendamm), die Alt-Lankwitzer Grundschule und die Käthe-Kruse-Grundschule (Tietzenweg). Dort mussten kürzlich die alten „Mobilen Unterrichtseinheiten“ (MUR) wegen statischer Mängel abgerissen werden. Damit fehlen an jedem Standort vier Klassenzimmer, Horträume und Toiletten. Noch im Februar hieß es, dass die neuen Ersatzbauten bis September stehen. Weil die Angebote der Firmen für eine Sonderanfertigung der Container mit einer Höhe von 2,75 Meter statt 2,50 Meter zu teuer waren, muss jetzt umgeplant werden. Wie lange die Schulen auf ihre Unterrichtscontainer warten müssen, ist noch unklar. Das heißt, dass die Kinder zusammenrücken oder auf andere Quartiere ausweichen müssen. An mehreren Schulen fehlen zudem Räume, weil die Gebäude saniert werden. Viel Stoff also für ein spannendes Forum.

So können Sie am Leserforum teilnehmen:

Das Leserforum „Berliner Morgenpost vor Ort“ zum Thema „Steglitz-Zehlendorf – Probleme und Perspektiven eines Bezirks“ beginnt am Montag, 26. August, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Zehlendorf, Teltower Damm 18 (Ecke Kirchstraße). Es dauert zwei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Voraussetzung ist eine Anmeldung in unserer Redaktion unter dem Kennwort „Morgenpost vor Ort“. Das geht per E-Mail an aktionen @morgenpost.de, per Fax an die Nummer (030) 8872 77967 oder per Postkarte/Brief an die Berliner Morgenpost, Redaktion Lokales, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin. Teilen Sie uns bitte mit, wie viele Plätze Sie benötigen. Abonnenten der Berliner Morgenpost können gern ihre Abonummer dazuschreiben, sie werden bei der Platzvergabe zuerst berücksichtigt. Alle Anmeldungen werden nach Eingang bearbeitet und müssen spätestens bis Freitag, 23. August, 15 Uhr, in der Morgenpost-Redaktion vorliegen. Der Zugang ist nur mit einer schriftlichen Bestätigung der Redaktion möglich.

Das Rathaus Zehlendorf ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der S-Bahnhof Zehlendorf (S1, Wannsee–Oranienburg) ist nur wenige Meter entfernt, auch die BVG-Buslinien X10, X11, M48, 101, 112, 115, 118, 285 und 623 halten ganz in der Nähe. Parkplätze gibt es am Rathaus und in den umliegenden Straßen.

Diese Experten sitzen auf dem Podium:

Cerstin Richter-Kotowski

Foto: Uwe Steinert/BA

Cerstin Richter-Kotowski (57) ist Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf und stellvertretende Landesvorsitzende der CDU. Im Bezirksamt ist sie auch für Finanzen, Personal, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung zuständig. Zuvor war die Juristin unter anderem Stadträtin für Bildung, Kultur und Bürgerdienste sowie etliche Jahre Mitglied des Abgeordnetenhauses.

Jens Wieseke (54) gehört seit 1996 dem Vorstand des Berliner Fahrgastverbandes Igeb an, seit 15 Jahren ist er dessen stellvertretender Vorsitzender. Als Sprecher des Verbandes gilt er als kritische Stimme für Hunderttausende Bahn- und Busfahrgäste. Der gebürtige Köpenicker arbeitet bei der Deutschen Post, dort hat er auch eine Lehre absolviert und studiert.

Ulrike Kipf (55) engagiert sich seit 2009 in Berliner Schulen. Seit 2014 ist die Ärztin und Mutter dreier Söhne Mitglied im Vorstand des Bezirkselternausschusses Steglitz-Zehlendorf, leitet diesen seit 2016. Zudem wirkt sie im Bezirksschulbeirat, in Arbeitsgruppen des Landeselternausschusses sowie im Landesbeirat Schulbau mit und ist Mitglied der Schulinspektion.

Gösta Köhler

Foto: Polizei Berlin

Gösta Köhler (56) leitet seit Mitte Mai dieses Jahres den Polizeiabschnitt 43. Zuvor hatte der Polizeioberrat in der Senatsinnenverwaltung gearbeitet und war Leiter des Führungsdienstes im Abschnitt 45 (Steglitz / Lichterfelde). Der gebürtige Schwabe kam 1995 nach Berlin. Der Abschnitt 43 umfasst Nikolassee, Schlachtensee, Wannsee und den Westen von Zehlendorf.

Katrin Lange (54) ist seit 1999 Redakteurin bei der Berliner Morgenpost, seit 2002 berichtet sie aus Steglitz-Zehlendorf. In Berlin lebt sie seit 1984, Anfang 1989 zog die studierte Publizistin und Germanistin in den Südwesten, in die Nähe der Schloßstraße. Dort lebt sie heute noch und hat den Wandel der Einkaufsstraße und des Bezirks miterlebt und journalistisch begleitet.

Hajo Schumacher (55), Morgenpost-Autor und -Kolumnist, moderiert die Diskussionsrunde. Der aus Münster stammende Journalist und Politikwissenschaftler arbeitet auch für Magazine, Hörfunk, Online-Medien und TV. Schumacher ist Verfasser mehrerer Bücher („Männerspagat“, „Restlaufzeit“), auch unter dem Läufer-Pseudonym Achim Achilles.