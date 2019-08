Sieben Autos brennen - Brandstiftung vermutet

In Reinickendorf und Lichtenberg standen in der Nacht zu Sonntag sieben Autos in Flammen. Einige Pkw brannten aus.

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Sonntag zu mehreren Einsätzen ausgerückt, um brennende Autos zu löschen. In Hohenschönhausen (Lichtenberg) stand auf einem Parkplatz in der Prendener Straße am späten Sonnabendabend ein Pkw in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Fahrzeuges verhindert werden.

Vier Pkw standen in Lichtenberg in Flammen - zwei brannten aus. Foto: Thomas Peise

Die Flammen schlagen hoch, als die Feuerwehr die Autobrände löscht. Foto: Thomas Peise

Am Rodeliusplatz brannten zwei Fahrzeuge aus. Foto: Thomas Peise

In der Brusebergstraße in Reinickendorf standen zwei PKW in Flammen. Foto: Thomas Peise

Auf einem Parkplatz in der Prendener Straße in Hohenschönhausen ist am späten Sonnabendabend ein Pkw in Flammen aufgegangen. Foto: Peise



In der Brusebergstraße in Reinickendorf brannten zwei PKW aus. Am Rodeliusplatz in Lichtenberg fand die Feuerwehr vier brennende Pkw vor. Zwei Autos brannten aus. Die beiden anderen wurden erheblich beschädigt.

+++ So reagiert Berlins Polizei auf die zahlreichen Autobrände

Außerdem soll ein Elektroroller am Kottbusser Tor in Kreuzberg gebrannt haben. Die Polizei ermittelt zu den Brandursachen. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus. Bereits in der Nacht zum Sonnabend waren zwei Autos in Marzahn und Neukölln ausgebrannt. Drei weitere wurden durch die Brände stark beschädigt.

Berliner Polizei in Alarmbereitschaft

In Berlin kommt es immer häufiger zu Autobränden. Deswegen wurde kürzlich die Ermittlungsgruppe Nachtwache ins Leben gerufen. Fortan sollen sich fünf Beamte des Landeskriminalamtes ausschließlich um die Autobrände kümmern. Es soll untersucht werden, ob die Taten einer Person oder eine Gruppe zuzurechnen sei. Es ist unklar, ob es sich um politische Brandstifter, Autohasser oder Täter aus dem linksextremen Spektrum handle.