Foto: Frazer Harrison / Getty Images for Coachella

Duff McKagan (l.) wurde als Mitglied der Rockband Guns N’ Roses bekannt. Am 23. August gibt der Bassist ein Solokonzert im Astra

Duff McKagan kommt am 23. August für ein Solokonzert nach Berlin. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Astra Kulturhaus Duff McKagan 2019 live in Berlin - Was Fans wissen müssen

Im Sommer kommt Duff McKagan gemeinsam mit dem Country-Rock-Musiker Shooter Jennings nach Deutschland und spielt am 23. August ein Konzert in Berlin. Im Gepäck hat der US-amerikanische Bassist jede Menge Klassiker aus seiner Karriere und Songs aus seinem im Mai erschienenen Soloalbum "Tenderness".

Den meisten dürfte Duff McKagan als Bassist von Guns N‘ Roses bekannt sein. Doch seit den Neunzigern startete der Musiker auch eine erfolgreiche Solokarriere und flirtete nebenbei mit anderen Bands. So gründete McKagan die Neurotic Outsiders mit Mitgliedern der Sex Pistols und Duran Duran, spielte zusammen mit Slash bei Velvet Revolver, half sowohl bei Jane‘s Addiction als auch bei Alice in Chains aus und war Bandleader bei Loaded. Im Studio lieh er seinen Bass- und Gitarrensound Iggy Pop, Mark Lenegan, Macy Gray und den Manic Street Preachers. Die Fans in Berlin dürfen sich auf einen Streifzug durch das Schaffen von McKagan freuen und natürlich auf Hard Rock, groovige Riffs und seinen charakteristisch erdigen Akustikgitarrensound.

Wo wird Duff McKagan auftreten?

Das Konzert wird im Astra Kulturhaus (Revaler Str. 99, 10245 Berlin) stattfinden. Die Location gehört zum kleinen Imperium der "Lido"-Macher. Früher war das Gebäude die Kantine und das Kulturhaus des Reichsbahnausbesserungswerks (RAW). Inzwischen ist das Astra Kulturhaus dank Holzfußboden und Martin-Audio-Line-Array-Musikanlage für seinen spitzenmäßigen Sound bekannt und fasst etwa 1500 Besucher.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Konzert von Duff McKagan sind noch Tickets erhältlich. Online kann über die Internetseite der Veranstalter Karten ab 35 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren vorbestellt werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (23. August) um 19 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs wird Duff McKagan spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Astra davon abweichen, aber diese Songs spielte McKagan bei seinem Auftritt am 16. Juni in Seattle (USA):

You Ain't the First Tenderness Chip Away Feel Wasted Heart Cracked Actor River of Deceit Dust N' Bones Last September It's Not Too Late Falling Down Cold Outside Parkland Clampdown Dead Horse Don't Look Behind You Deepest Shade

Wie komme ich zum Astra Kulturhaus?

Das Astra Kulturhaus ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Das Kulturhaus (Revaler Str. 99) befindet sich nördlich der Warschauer Brücke ca. 300 Meter Fußweg vom Bahnhof entfernt. Da es auf dem Gelände des Astra Kulturhaus keine Parkplätze gibt, empfiehlt sich die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Duff McKagan im Astra Kulturhaus, Freitag, 23. August 2019, Einlass 19.00 Uhr; Konzertbeginn: 20.00 Uhr, Revaler Str. 99, 10245 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg)