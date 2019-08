Clans in Berlin: Mann in Neukölln von hinten niedergestochen

Einem Mann ist in Neukölln mit einem Messer in den Rücken gestochen worden. Der Vorfall habe sich am Freitagabend gegen 22.45 Uhr in der Fuldastraße Höhe Karl-Marx-Straße in der Nähe des Rathauses ereignet. In einer Lokalität kam es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personengruppen. Die Personen sollen mit Fäusten geschlagen haben. Es sollen auch Steine und Flaschen geflogen sein.

Schwer bewaffnete Polizisten am Einsatzort in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, soll ein Mann einem zweiten von hinten ein Messer in den Rücken gerammt haben. Warum, war dem Sprecher zufolge zunächst nicht bekannt. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob der Mann in Lebensgefahr schwebt, war ebenfalls zunächst unklar.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Nach dem Eintreffen der Polizei soll die Lage am Einsatzort immer unübersichtlicher geworden sein. Es bildeten sich weitere Gruppen. Der Streit verlagerte sich vor das Lokal. Polizisten sollen Personen hinterhergerannt sein, die offenbar mit Pistolen bewaffnet gewesen sein sollen.

Die Polizei überprüft die Männer.

Foto: Morris Pudwell

Ein Großaufgebot der Polizei verstärkte die Kollegen vor Ort. Mitglieder eines bekannten Clans sollen überprüft worden sein - sowieso ein Autofahrer. Eine Person soll festgenommen worden sein.

Ein Mann wird zum Einsatzwagen geführt.

Foto: Morris Pudwell

Kleintransporter sichergestellt

Außerdem soll die Polizei einen Kleintransporter sichergestellt haben. Mehrere Clan-Mitglieder sollen mit dem Kleintransporter zur Karl-Marx-Straße gekommen sein. Als Polizisten nach dem Fahrer suchten, fanden sie keinen.

Ein Polizist schaut in den Kleintransporter.

Foto: Morris Pudwell

Die Personen sollen behauptet haben, dass sie keinen Schlüssel für den Kleintransporter haben. Als Beamte in den Wagen schauten, sollen sie u.a. Schlaghölzer gesehen haben.