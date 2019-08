Denkmal verkauft Australische Botschaft: Kunsthaus in Pankow weicht Schule

Sie hatten monatelang verhandelt, sogar Pläne für den Aufkauf der früheren australischen Botschaft der DDR geschmiedet, manche hatten auch nach dem Ende ihrer Mietverträge in den Studios ausgeharrt – aber jetzt haben die Künstler den Poker um die Zukunft des Baudenkmals verloren. Das frühere Diplomatengebäude an der Grabbeallee in Niederschönhausen ist verkauft.