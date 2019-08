BVG in Berlin: Erster fahrerloser Bus - Auf Stotterfahrt in die Zukunft

Öffentlicher Start Erster fahrerloser Bus: Auf Stotterfahrt in die Zukunft

Berlin. Die Zukunft der Mobilität kommt noch etwas langsam daher, aber sie fährt. Am Freitagvormittag gaben die Projektpartner gemeinsam den Startschuss für den Öffentlichen Testbetrieb des ersten Fahrerlosen Busses der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Damit ist erstmals ein hochautomatisierter Kleinbus im öffentlichen Straßenland einer deutschen Großstadt unterwegs. Nachdem der fahrgastlose Testbetrieb wie berichtet bereits Anfang August startete, verkehrt der kleine gelbe Sechssitzer nun täglich bis Jahresende kostenlos im Linienverkehr auf dem 1,2 Kilometer langen Rundkurs zwischen dem U-Bahnhof Alt-Tegel und der Greenwichpromenade in Tegel.

BVG in Berlin: Hochautomatisierter Kleinbus fährt mit 15 km/h durch Tegel

„Das klingt erstmal nach nicht sonderlich viel“, sagte Christian Rickerts, Staatssekretär der Senatswirtschaftsverwaltung beim öffentlichen Startschuss am Tegeler Hafen. Aber es sei eben kein Katzensprung „sondern ein großer Schritt für die Stadt als Innovationsmotor.“ Als „intelligente Ergänzung im öffentlichen Personennahverkehr“, bezeichnete BVG-Chefin Sigrid Nikutta. Mit den Mobilen sei es künftig möglich, Shuttleverkehre einfach und kundenfreundlich anzubieten. Auch Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese sah in den Fahrzeugen einen Zusatz zum bestehenden Nahverkehrsangebot. „Der ÖPNV ist nicht überall so gut getaktet. Da können wir mit kleinen Bussen vielleicht die Lücke füllen.“

Seit heute ist für die ⁦@BVG_Kampagne⁩ erstmals ein hochautomatisierter Bus im Berliner Straßenverkehr unterwegs - wenn auch noch etwas behäbig. pic.twitter.com/hugZwLWN4k — Christian Latz (@ChrLatz) August 16, 2019

Bis dahin dürfte es noch ein wenig dauern. Bei der Probefahrt zumindest zeigte sich noch die ein oder andere Schwäche des Systems. Mit sechs Fahrgästen an Bord und der Fahrbegleiterin Anja Olschewski von der BVG fährt der Bus los. Genaugenommen jedoch erst, nachdem Olschewski ihn gestartet und auf die Route geschickt hat.

Beim Projekt „See-Meile“ handelt es sich um einen hochautomatisierten Bus, kein autonomes Gefährt. Der Kleinbus des Herstellers EasyMile fährt entlang einer zuvor einprogrammierten Strecke, abweichen davon kann er alleine nicht. Lugt ein Auto zu weit aus der Parklücke heraus, oder hält ein Fahrzeug auf der Straße, bleibt das gelbe Mobil stehen. Dann übernimmt Olschewski manuell das Steuer und lenkt den Bus auf einer umgehängten Fernsteuerung mit wenigen Hebeln. Die Fahrerin ist aus Sicherheitsgründen und wegen bestehender EU-Richtlinien ohnehin noch immer Pflicht an Bord der intelligenten Fahrzeuge.

Noch muss der Fahrbegleiter beim fahrerlosen Bus oft eingreifen

Noch jedenfalls wird sie auch immer wieder gebraucht. Auf der rund 1,2 Kilometer langen Strecke muss sie mehrmals nach einem Halt eingreifen. Aktuell ist der Bus zudem bewusst als recht defensiver Fahrer programmiert. Ehe er sich in Bewegung setzt, vergehen einige Sekunden. Für viele ungeduldige Autofahrer zu viel. Sie überholen den kleinen Bus oder weichen schnell auf seine Spur aus, um selbst ein haltendes Fahrzeug zu umkurven. Dem gelben Gefährt bleibt da nichts als weiter zu warten. Entsprechend stotternd geht es voran.

Herrscht jedoch einmal freie Fahrt, kann der Bus voll beschleunigen. Endlich hat man das Gefühl, wirklich voranzukommen – auch wenn schon bei Tempo 15 Schluss ist. Das Fahrzeug schafft maximal 45 Kilometer pro Stunde, erklärt Fahrbegleiterin Olschewski. Noch jedoch ist aus Sicherheitsgründen lediglich die Fahrt mit einem Drittel der Geschwindigkeit genehmigt. Dass es auf der „See-Meile“ noch recht langsam zugeht, gesteht auch Verkehrsstaatssekretär Streese, hofft künftig aber auf ein höheres Tempo. „Wir tasten uns da ran“, sagte er.

Ob der Bus in einer zweiten Testphase schneller fahren dürfe, müsse man noch sehen. Die Autofahrer rundum jedenfalls schienen mit der niedrigen Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone nur schlecht zurechtzukommen. Wo es ging, überholten sie den gelben Bus – und verlangsamten dessen Fahrt damit weiter. Mancher Fahrer beschwerte sich, dass der Kleinbus nicht warte und Platz mache, damit er ausparken könne. Dass das gelbe Mobil nun offiziell am Verkehr teilnimmt, scheint noch nicht bei allen Fahrern angekommen.

Nach etwa 13 Minuten - und damit schneller als die geplanten 15 Minuten- erreichte der Bus trotz Stotterfahrt schließlich wieder sein Ziel - zumindest fast. Rund einen Meter vor der Haltestelle blieb er auf der Straße stehen. Ein älterer Passant wartete zu nah am Bordsteinrand.