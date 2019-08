Autobahn A10: Nördlicher Berliner Ring ist ab Freitagabend gesperrt

Zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck stehen Brückenbauarbeiten an. Ab Freitagvormittag gibt es in Richtung Hamburg nur eine freie Spur.

Berlin. Autofahrer müssen sich am Wochenende wieder auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Ab Freitagabend, 22 Uhr, wird der nördliche Berliner Ring (A10) zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck gesperrt. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen, die Sperrung soll bis Montag, 5 Uhr, dauern. Schon ab 10 Uhr an diesem Freitag steht Autofahrern in Richtung Hamburg nur eine Spur zur Verfügung.

Autobahn_A10_Vollsperrung_

Foto: HS Aßmann / BM Infografik (+freie Mitarbeit)

Grund der Sperrung ist, dass eine Bahnbrücke auf der Strecke zwischen Oranienburg und Hohen-Neuendorf neu gebaut werden soll. Dort soll nun zunächst eine Behelfsbrücke eingehoben werden, über die der Bahnverkehr während der Bauarbeiten geleitet wird, heißt es auf der Internetseite der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ).

Die #A10 Nördlicher Ring ist von Freitagabend 22:00 Uhr bis Montagmorgen, 05:00 Uhr zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck #GESPERRT. Schon ab 10:00 Uhr ist Richtung Hamburg nur 1 Spur frei.

Alle Infos und Umleitungsempfehlungen: gibt es hier: https://t.co/GlIP0Dre9w pic.twitter.com/X4kLhbtgZN — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 15, 2019

Weitere Sperrung der A10 zwischen 23. und 26. August

Einschränkungen gibt es aber nicht nur an diesem Wochenende: Auch am folgenden Wochenende, von Freitag, 23. August um 22 Uhr, bis Montag, 26. August um 5 Uhr, soll die Strecke voll gesperrt werden. Umleitungsstrecken sind eingerichtet. Wer in Richtung Hamburg unterwegs ist, wird an der Anschlussstelle Mühlenbeck abgeleitet und von dort über Summt, Lehnitz und Borgsdorf nach Birkenwerder geführt.

Weil auch die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Mühlenbeck zur A10 gesperrt wird, verläuft die Umleitung in die Gegenrichtung (Frankfurt (Oder)/Prenzlau) etwas anders: Hier geht es über Borgsdorf, Lehnitz und Zühlsdorf bis nach Wandlitz und zur dortigen Anschlussstelle.

Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und Neuruppin gehören laut VIZ zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie sollen bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut bzw. erneuert werden, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Im Zuge des Ausbaus der A10 wird auch die genannte Bahnbrücke neu gebaut.