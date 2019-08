Knabenchor in Berlin: Mädchen wollte im Staats- und Domchor singen - Klage zurückgewiesen

Junge Sänger des Staats- und Domchors zu Berlin: Die Mutter eines neunjährigen Mädchens wollte sich in den Knabenchor einklagen.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat eine Klage zurückgewiesen, mit der ein Mädchen in einen Knabenchor aufgenommen werden sollte.

Berlin. Seit 554 Jahren gibt es den Staats- Und Domchor zu Berlin, er ist die älteste musikalische Einrichtung der Stadt. Und genauso lange singen in diesem Chor ausschließlich Jungen. Dabei wird es auch in Zukunft bleiben. Am Freitag wies das Verwaltungsgericht die Klage einer Mutter aus Prenzlauer Berg ab, die den Knabenchor zur Aufnahme ihrer neunjährigen Tochter zwingen wollte.

Die Klägerin bemühte das Grundgesetz und die Menschenrechte, sie sprach von Geschlechtsdiskriminierung und trug vor, die Ablehnung ihrer Tochter verletzte deren Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe an staatlichen Leistungen und an staatlicher Förderung. Auf Seiten der Beklagten argumentierte Kai-Uwe Jirka, der Leiter des Chores mit Details aus der hoch komplizierten Welt der Musiktheorie.

Rechtsanwältin Susann Bräcklein (vorne) im Plenarsaal des Berliner Verwaltungsgerichtes. Die Anwältin hatte gegen den ausschließlich von Jungen besetzten Staats- und Domchor Berlin geklagt, der sich weigert, ihre Tochter als aktive Sängerin aufzunehmen.

Foto: dpa

Richter: Recht auf Kunstfreiheit überwiegt

Von einem Konflikt zwischen Gleichheit vor dem Gesetz und deren Kunstfreiheit, sprach der Vorsitzende Richter, bevor er sich nach drei Stunden Verhandlung mit seinen Kollegen zur Beratung zurückzog. Die Ablehnung der Klage begründete er anschließend damit, dass das Recht auf Kunstfreiheit überwiege.

Die Mutter hatte im November vergangenen Jahres die Aufnahme ihrer Tochter in den Chor beantragt. Nach einem persönlichen Gespräch und einem Vorsingen entschieden die Verantwortlichen: Das Mädchen habe eine gute Stimme, sie reiche aber nicht für den Chor der so etwas wie die Elite unter den Berliner Kinder- und Jugendchören darstellt.

Gegen diese Entscheidung klagte die Mutter namens ihrer Tochter mit dem Argument, die fachlich-musikalischen Gründe der Ablehnung seien lediglich vorgeschoben. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist die Berufung bei Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg möglich